Mieres urge multiplicar el transporte público con Gijón, Langreo y Avilés

Archivo - El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, interviene durante su visita a las viviendas públicas propiedad de CASA 47, entidad estatal de vivienda, a 18 de marzo de 2026, en Mieres, Asturias (España). (Archivo) - Juan Vega - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, ha reiterado al consejero de Movilidad del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, su petición de "más y mejores conexiones de transporte público con Gijón, Langreo y Avilés".

Según una nota de prensa del Consistorio mierense, se trata de una cuestión que lleva tiempo sobre la mesa y que desde el Ayuntamiento se ha trasladado en numerosas ocasiones, no solo a la Consejería, sino también directamente al Consorcio de Transportes de Asturias, sin que se haya tenido respuesta en forma de medidas concretas.

De ahí que el regidor haya remitido una carta al consejero, en la que le pide implementar "medidas urgentes para corregir esta situación".

Álvarez ha recordado que Mieres tiene una posición geográfica "estratégica", pero un sistema de transporte público que presenta "notables desequilibrios", como el hecho de tener Langreo a 15 kilómetros de distancia "pero que parezca que hay un muro entre las dos Cuencas por autobús".

También ha llamado la atención sobre que en la Autovía Minera, que permite llegar a Gijón en 20 minutos, solo haya cinco frecuencias diarias de bus entre Mieres y la ciudad más poblada de Asturias.

"Somos es el sexto municipio de Asturias, tenemos el campus más moderno de la Universidad de Oviedo, pero aun así estamos prácticamente desconectados por transporte público por carretera", ha apuntado con respecto a Gijón, Avilés, Langreo y los principales polígonos industriales del centro de Asturias.

A esto ha sumado que el concejo está creciendo, "ganando población y consiguiendo captar inversiones empresariales, mientras seguimos con un sistema de transporte público por carretera propio del siglo pasado", ha lamentado el alcalde. Es por ello, que ha solicitado una reunión, "a la mayor brevedad posible", con el consejero.

Además, Álvarez ha puesto sobre la mesa otros temas a tratar, como los planes de mantenimiento en carreteras y las inversiones previstas en el concejo, proyectos de saneamiento, la situación de la Estación de Autobuses y el seguimiento a los compromisos de ADIF con la estación de tren de Mieres y también la reivindicación, apoyada por la Junta General del Principado, para conseguir más paradas de AVE en las cuencas.