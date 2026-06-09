Mikel Konate gana el Premio Memorial Joaquín Bilbao por su serie documental sobre los grandes incendios de la Península

Foto de Mikel Konate galardonado con el Premio Memorial Joaquín Bilbao por una serie documental dedicada a los grandes incendios forestales registrados en la Península Ibérica entre los años 2023 y 2025. - MIKEL KONATE

OVIEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fotoperiodista Mikel Konate ha sido galardonado con el Premio Memorial Joaquín Bilbao por una serie documental dedicada a los grandes incendios forestales registrados en la Península Ibérica entre los años 2023 y 2025. El jurado ha reconocido su trabajo de cobertura directa junto a los equipos de extinción en diferentes fuegos de España y Portugal.

El anuncio coincide con la presentación de la XXII edición de la Muestra del Fotoperiodismo Asturiano (Miraes 2026), organizada por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos. La cita arrancará el próximo 3 de julio en Gijón con la inauguración de su exposición anual en el Museo Barjola, espacio que también acogerá la entrega de los galardones. Al día siguiente, el 4 de julio, el Salón de Actos de la Biblioteca Jovellanos será la sede de las jornadas de fotoperiodismo.

La serie premiada de Konate reúne un total de diecinueve fotografías realizadas desde la primera línea de los siniestros. Las imágenes documentan algunos de los episodios forestales más devastadores de los últimos años, poniendo el foco tanto en la labor de los profesionales de extinción como en el impacto humano y territorial de estos fenómenos. Como novedad, esta ha sido la primera edición en la que el galardón abría su convocatoria a profesionales residentes en toda España.

PREMIO RAMÓN GONZÁLEZ Y JORNADAS

Por su parte, el Premio Ramón González ha recaído en la fotógrafa Chus Monteserín por una instantánea captada en el estadio de El Molinón. La imagen, destacada por su carga simbólica y emocional, muestra al futbolista José Ángel Valdés (Cote) caminando hacia el centro del terreno de juego acompañado por su abuelo durante el homenaje institucional recibido en el feudo gijonés.

Tras la entrega de distinciones el día 3 de julio, la programación continuará el sábado 4 de julio en la Biblioteca Jovellanos con las jornadas técnicas de fotoperiodismo. El encuentro contará con la participación de los profesionales Brais Lorenzo, Anna Surinyach y Teresa Suárez, quienes compartirán con los asistentes sus últimos proyectos y experiencias en el ámbito de la fotografía documental.