Miles de personas se manifiestan en Oviedo por la vivienda y llaman a la huelga general

Manifestantes tras concluir el recorrido en la calle Uría. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este sábado en Oviedo para reclamar medidas ante la situación de la vivienda en España. Entre las medidas demandadas, destacan la implantación de contratos de alquiler indefinidos, el fin de los desahucios para todas las personas vulnerables, la bajada drástica de los precios del alquiler junto a su regulación, y la recuperación de la totalidad de las viviendas vacías para destinaras a uso social.

La manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias y el Sindicato de Vivienda de Asturias, y secundada por sindicatos como CCOO de Asturias, UGT, CNT, LCT, Corriente Sindical de Izquierda, Intersindical Asturiana y Confederación Anarcosindicalista; y Xuventudes Llibertaries; ha partido de la Estación del Norte de la capital asturiana.

Durante la marcha --que ha recorrido las calles Melquiades Álvarez, Covadonga, Posada Herrera, Milicias Nacionales, y calle Uría--, los participantes han entonado diversos cánticos. "Gobierno y capital, alianza criminal", "hay niños en la calle y no le importa a nadie"; "gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende"; "vosotros, rentistas, sois los terroristas", "tu Airbnb no me deja vivir", "no toleramos un desahucio más", "rentistas y fascistas, fuera de Asturias", "Asturies será la tumba del fascismo"; han sido alguno de los lemas durante la manifestación.

Al finalizar el recorrido ante la plaza de la Escandalera, donde desde el pasado viernes permanece instalada una acampada, representantes sindicales han tomado la palabra. La portavoz del Sindicato de Vivienda de Asturias, Estela Rodríguez, ha afirmado que el "problema" reside en el sistema capitalista por convertir las casas "en el negocio de unos pocos". Al respecto, ha aseverado que los responsables "no son solo los rentistas parásitos o los empresarios que pagan salarios de mierda", sino también "los gobiernos que han permitido que se llegue a esta situación, con la Ley de Vivienda y sus parches temporales, que no han dejado de bonificar al retismo por encima de los derechos".

Rodríguez ha añadido que "los fondos fuite gobiernan el Congreso. Y también con el Estado, con las leyes, juzgados y policía que están ahí para servirlos a todos ellos".

HUELGA GENERAL

En declaraciones a los medios antes del inicio de la marcha, el portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, Andrés García, ha anunciado una reunión conjunta con el resto de sindicatos prevista para pasado mañana para abordar los siguientes pasos del paro general. "Estamos todos unidos, ya coordinados y ya en marcha para construir la huelga general", ha remarcado.

Sobre las declaraciones del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, quien ha puesto en duda la legalidad de la huelga por no existir un conflicto laboral estricto, el portavoz ha replicado que la convocatoria se dirige contra el "sistema rentista" y "los privilegios del capitalismo". "No solo va a ser una huelga por la vivienda, sino asociada también a los servicios públicos, a los salarios, a las pensiones, porque está todo relacionado. Es una huelga contra el modelo político, y económico también, que es el que nos ha llevado a este problema", ha explicado.

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado que la huelga general "dará respuesta a lo que quieran los ciudadanos y a lo que quiera toda la gente que está en las calles; y si esa es la demanda, los sindicatos estarán detrás para respaldarla". El líder sindical ha remarcado que "la vivienda ya es un problema laboral de primer nivel y cerrar los ojos desde el ámbito laboral a un problema de este nivel, no querer verlo, o querer excusarse para no justificar una huelga general" le parece "un poco ruin".

La responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO de Asturias, Ana Belén García, ha asegurado que "no se descarta ningún escenario" y, al tratarse de una organización democrática, cualquier decisión deberá llevarse a cabo mediante la consulta a los afiliados y trabajadores, quienes decidirán el alcance final de las medidas a tomar.

EXIGENCIAS POLÍTICAS

La portavoz de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que también se ha unido a la manifestación, ha afirmado que el presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), y el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), "tienen que espabilar aquí en Asturias".

Tomé les ha instado a tomar medidas en el ámbito de sus competencias autonómicas y ha rechazado que se pongan excusas fundadas en el marco estatal o en incorporar decretos dentro del proyecto de Ley de Vivienda del Principado, recordando que propuestas similares presentadas previamente mediante enmiendas por ella misma resultaron rechazadas por el Ejecutivo. "Tienen que declarar zonas tensionadas, limitar los precios, impedir la compra de los buitres, impedir el acoso inmobiliario e impedir cualquier tipo de desahucio", ha dicho.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, ha expresado su temor a que en Asturias "pase lo mismo" que ocurrió en el Congreso de los Diputados con el rechazo a los reales decretos sobre vivienday "la derecha y la extrema derecha bloqueen el proyecto de Ley de Vivienda del Principado de Asturias", el cual --ha destacado--, prevé "más medidas para las zonas tensionadas, que blinda mucho más, jurídicamente, estas declaraciones, y pensionadas y garantiza la entrada a la vivienda a la clase trabajadora blindando el parque público de vivienda y evitando que se especule con un bien que tiene que ser un derecho".

El secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Álvaro Valle, ha criticado al Partido Popular, Vox y Junts, a quienes ha acusado de priorizar la estrategia electoral y la defensa de los grandes propietarios y fondos buitre frente a las necesidades de la mayoría social de la ciudadanía. Sobre un posible adelanto electoral, ha dicho que lo que el presidente Pedro Sánchez decida "seguro que es en pro del bienestar de la mayoría del país".