Un militar será el nuevo comisario de la Policía Local de Siero

Ángel García, A La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha informado que se ha cerrado el plazo para la dotación del puesto de comisario de la Policía Local con tan solo dos candidatos presentados, de los cuales "una de ellas no cumplía con los requisitos porque no tenía la categoría que se exigía y por tanto sólo hay uno que cumple con todos los requisitos".

García ha confirmado que espera que se resuelva la convocatoria en los próximos días, y que se hará el decreto de nombramiento en estos días. El alcalde ha manifestado su esperanza en que el nuevo comisario "se pueda incorporar lo antes posible".

El regidor ha destacado que el candidato seleccionado es "un militar en activo", circunstancia que ha valorado positivamente al afirmar que cree sus "dotes y conocimientos militares pues seguramente ayudará mucho". El Alcalde ha reiterado su "confianza y amor por el ejército" como justificación de su apoyo a esta designación.

El Alcalde ha enfatizado que el objetivo principal de la Policía Local debe ser servir a los ciudadanos y que es un servicio que "cuesta mucho", con el fin de "mejorar y ayudar a la convivencia y al día a día".