Un millar de investigadores, estudiantes y empresas presentarán 100 proyectos en la Feria de la Ciencia y la Innovación

El concejal de Promoción Económica de Avilés, Manuel Campa; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; la directora de Ficyt, Mercedes Díaz y Cristina Fanjul, directora del Centro Europeo de Empresas. - PRINCIPADO

OVIEDO/AVILÉS 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado lleva a Avilés la cuarta edición de la Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias con cifras récord: cerca de mil investigadores, empresas, estudiantes y docentes mostrarán un centenar de proyectos en 80 estands y espacios expositivos singulares.

Según informa el Principado, el evento, que se celebrará el 21 de mayo en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, prestará especial atención al eclipse solar total de agosto, con una charla con el ingeniero de la misión espacial Artemis, Arturo Fernández, y contará, además, con la intervención del rapero Arkano.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, acompañado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y la directora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), Mercedes Díaz, ha presentado el contenido de la feria, que durante la mañana recibirá la visita del alumnado de 47 centros educativos y estará abierta al público por la tarde,con acceso libre entre las 16:00 y las 20:30 horas.

La feria llega a una nueva edición con una decena de estands y casi 500 expositores más que el pasado año, y un incremento importante en el número de institutos y centros de Formación Profesional participantes.

En total, son 25 los centros educativos que expondrán proyectos desarrollados por algo más de 800 estudiantes y profesores de toda Asturias. El evento contará, además, con la presencia de dos institutos del País Vasco, en la primera colaboración con la feria de la Ciencia que organiza la Fundación Elhuyar.

El alumnado compartirá espacio con una decena de empresas y 40 estands de grupos de investigación e institutos de la Universidad de Oviedo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación de Desarrollo Agroalimentario (Serida), la Consejería de Salud, Finba-ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado); el Museo del Jurásico (MUJA), Cogersa, el centro tecnológico Idonial o la Fundación Margarita Salas, entre otros.

Como espacios singulares, la feria dispondrá de un planetario portátil en el que se podrá disfrutar de la simulación del eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto y en el que Asturias será un lugar de observación privilegiado.

En el rincón del eclipse, se podrá contemplar una exposición científica que muestra diez miradas sobre este fenómeno y disfrutar de actividades guiadas por las asociaciones astronómicas Omega y Cielos Despejados.

El programa ofrecerá una visión de los proyectos más vanguardistas de ciencia aplicada e innovación que se desarrollan en Asturias en torno a los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente: agroalimentación, industria resiliente e inteligencia artificial, biodiversidad y patrimonio; envejecimiento activo y saludable; y energía y circularidad.

También habrá experiencias muy llamativas vinculadas con la salud y el envejecimiento activo, como simuladores clínicos con robots o un taller en el que cada visitante podrá extraer y llevarse a casa su propio ADN.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez ha puesto de relieve la importancia de esta feria como un escaparate del ecosistema de ciencia y tecnología de Asturias. Sánchez ha destacado el crecimiento que ha ido experimentando esta cita, "una muestra clara de que en Asturias se hace ciencia de vanguardia en todos los niveles: desde el aula, los laboratorios y el tejido productivo, a través de las empresas innovadoras".

Durante la tarde, la feria estará abierta al público con acceso libre. Además de los estands, habrádistintos talleres de divulgación científica destinados a los más pequeños y para disfrutar en familia.