Un millar de matronas se reúnen en Gijón para abordar los retos y el futuro de la profesión

Archivo - Antigua Universidad de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, acogerá, del 8 al 10 de este mes, el III Congreso APROMAP - XXIV Congreso FAME, que reunirá en la ciudad a un millar de matronas para debatir acerca de los retos de la salud de las mujeres y el futuro de la profesión.

Según una nota de prensa de los organizadores del evento, en la inauguración, a las 16.30 horas, participarán la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra; la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España, María José Caravaca; y la presidenta del Comité Organizador y de la Asociación Profesional de Matronas de Asturias, Virginia Rodríguez.

Bajo el lema 'Matrona: acompañando mujeres, transformando generaciones', el encuentro reunirá durante tres días a profesionales de toda España.

Asimismo, el programa incluye más de una decena de talleres y mesas científicas sobre embarazo, microbiota, reproducción, sexualidad, climaterio, salud materna e inteligencia artificial, entre otros asuntos.

En este sentido, la conferencia inaugural, a las 17.30 horas del día 8, titulada 'Parir y amamantar desde la historia. Mitos y realidades sobre el cuerpo femenino', será impartida por Rosa María Cid López, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Oviedo.

A su término, se dará paso a una mesa dedicada al equilibrio endocrino en la gestación, con intervenciones centradas en la diabetes durante el embarazo, los disruptores endocrinos, los valores de TSH y el futuro del cribado de la diabetes gestacional.

El jueves también se desarrollará un amplio programa de talleres prácticos sobre cuestiones como el parto en el agua, el suelo pélvico, el duelo perinatal o la lactancia.

La segunda jornada comenzará con la Mesa 2, 'Microbiota y nutrición a lo largo de la vida', que abordará la relación entre microbiota y salud reproductiva, el establecimiento de la microbiota intestinal en el recién nacido y la alimentación durante la menopausia.

A continuación, la Mesa 3, 'Reproducción: ciencia y ética', analizará cuestiones relacionadas con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en España, la maternidad subrogada y los aspectos vinculados a la autonomía de las pacientes, los riesgos para la salud y el consentimiento informado.

Han destacado, asimismo, la Marea Rosa, prevista a las 13:30 horas del próximo viernes, consistente en una marcha reivindicativa en defensa de sus competencias profesionales.

Ese mismo día, en jornada de tarde, se celebrarán la Mesa FAME y la Mesa de Buenas Prácticas, junto a diferentes espacios dedicados a residentes, unidades docentes, cooperación, MUNet y otros ámbitos de la profesión.

La jornada concluirá con una conferencia dedicada a la salud materna y el papel de la matrona en el cribado, el acompañamiento y la prevención de la transmisión vertical, focalizada en la enfermedad de Chagas.

El sábado, última jornada del congreso, la programación se centrará en buena medida en la salud sexual y reproductiva y los nuevos retos de la profesión.

La Mesa 4, 'Sexualidad sin barreras', abordará la sexualidad en mujeres con lesión medular, las novedades en anticoncepción y la relación entre maternidad y sexualidad.

Por su parte, la Mesa 5, 'Liderando el futuro', pondrá sobre la mesa el papel de la matrona en la era de la inteligencia artificial, la atención integral a mujeres supervivientes de mutilación genital femenina y las nuevas formas de divulgación sobre maternidad y salud.

El congreso finalizará con la conferencia de clausura que, bajo el título '¿Es niño o niña? El papel de las matronas en la educación para la igualdad', será impartida por Laura Viñuela, consultora de género experta en coeducación.

Desde la organización se ha remarcado que este encuentro quiere poner el foco en una forma de entender la profesión basada en el acompañamiento, la ciencia, la evidencia, el respeto y la autonomía de las mujeres, en línea con el lema elegido para esta edición: 'Matrona: acompañando mujeres, transformando generaciones'.