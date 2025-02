El Ministerio de Ciencia concede 617.000 euros a tres proyectos de investigación europea con participación asturiana

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres proyectos europeos con participación asturiana reciben 617.500 euros de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro de los 23 millones de euros aprobados este martes en Consejo de Ministros para financiar 98 proyectos de investigación españoles seleccionados en el marco del programa de 'Proyectos de Colaboración Internacional' de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).

Se trata del Programa CHANSE 2023. Coastlines as Zones of Ecocultural Crisis: Shaping Resilience through Transnational Performancebased Arts, en el que participa la Universidad de Oviedo y recibe 172.500 euros; el Programa CHIST-ERA IV 2023. GeoAI-based AugmenTation of muLti-source urbAn GIS, también con participación de la Universidad de Oviedo y 163.750 euros de financiación; y el Programa M-ERA-Net 3 COFUND 2024. Sustainable advanced materials for Solid-State Sodium-Ion BATteries: an efficient, safe and eco-friendly energy storage system, en el que participa la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con una financiación de 281.250 euros.

La ministra Diana Morant, ha destacado, al respecto, "la necesidad de colaboración profunda y estructurada en I+D entre los países de la UE, promoviendo una visión compartida y unos esfuerzos conjuntos como medio para fortalecer la competitividad europea".

Morant ha explicado que, desde el comienzo del Programa Horizonte Europa en 2021, "las entidades españolas han conseguido 4.068 Meuro de fondos europeos para proyectos de I+D, alcanzando una tasa de retorno de casi el 12%", y ha subrayado que "España es el tercer país por retorno y ocupamos el primer puesto en liderazgo de proyectos".

En concreto, se conceden 123 subvenciones a 57 universidades y centros de investigación de casi todas las Comunidades Autónomas para financiar proyectos de investigación en colaboración internacional durante 2025 y 2026.

"Estos proyectos garantizan nuestra fortaleza en nuevas tecnologías en áreas estratégicas: como los chips, la medicina de precisión, los materiales avanzados o la neurociencia", ha señalado la ministra.

Morant ha puesto como ejemplo la convocatoria Chips JU (Joint Undertaking), cuya contribución española de este año, que se ha aprobado hoy, impulsa la colaboración entre los Estados miembros de la Unión Europea y el sector privado para que Europa se posicione como líder en el diseño, la innovación y la fabricación de semiconductores.

La convocatoria Chips JU de este año va a contar con la colaboración del CSIC, el Barcelona Supercomputing Center; la Fundació Institut Catala de Recerca de L'Aigua así como las Universidades de Sevilla, Granada, la Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Madrid.

También, gracias a la financiación aprobada, 11 universidades y 8 centros de investigación españoles van a participar en la convocatoria de 2024 del programa PRIMA (Asociación para la Investigación y la Innovación en el Área del Mediterráneo) con diversos proyectos para estudiar soluciones innovadoras para mejorar la disponibilidad y calidad del agua y la sostenibilidad de la producción de alimentos en el área mediterránea.

Igualmente, se apoyará la participación de España en ERA-Net COFUND y Partenariados del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 y Horizonte Europa; y en los grupos de Interés Europeos, de cooperación entre agencias financiadoras.

Además, se financiará la participación de España en el esquema WEAVE de financiación de proyectos bilaterales en áreas determinadas, en este caso basado en un memorando de entendimiento entre la AEI y la agencia alemana de Investigación, DFG.

Estos programas pretenden impulsar la contribución de los investigadores e investigadoras de nuestro país en el Espacio Europeo de Investigación y en otras iniciativas internacionales, y ayudan a la creación de grupos de investigación para afrontar los desafíos con dimensión global, que no puedan ser abordados solo a escala nacional.

"Es nuestra obligación favorecer el servicio público de la ciencia para garantizar el bienestar de la ciudadanía", ha dicho la ministra, remarcando que el esfuerzo "por promover la participación española en convocatorias europeas e internacionales está dando sus frutos" y ha subrayado que, desde el comienzo de Horizonte Europa en 2021, "las entidades españolas han conseguido 4.068 millones de euros de fondos europeos para proyectos de I+D, alcanzando una tasa de retorno de casi el 12%".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades también ha destacado que "España es el tercer país por retorno tras Alemania y Francia, y por delante de Italia". "Ocupamos el primer puesto en liderazgo de proyectos, con 645 proyectos coordinados por entidades españolas, el 16% de todos los proyectos financiados", ha añadido.