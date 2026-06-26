El Ministerio de Economía da orden de movilizar hasta un millón de euros para ayudar a Venezuela

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empleo, Carlos Cuerpo, se ha referido este viernes en Oviedo al terremoto sufrido en Venezuela y ha indicado que desde el Ministerio han dado la orden de movilizar financiación a través de las instituciones multilaterales que están presentes en la zona para llegar, en este primer momento, hasta un millón de euros que se puedan movilizar para ayudar con esta contribución financiera en estas primeras horas.

"Estas horas iniciales son las más importantes, las más difíciles y por tanto estamos intentando, en la medida de lo posible, contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo en las consecuencias devastadoras", ha manifestado Carlos Cuerpo antes de participar en la inauguración de la 67 Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cuerpo ha trasladado un mensaje de parte del Gobierno a todos aquellos afectados y a las víctimas, un mensaje de pesar y de acompañamiento en estos momentos "tan difíciles". Ha recordado que, tal y como ya ha trasladado el ministro de Exteriores, desde el Gobierno están en permanente seguimiento de la situación, intentando entrar en contacto con todos los españoles que están en la zona afectada, aunque todavía no han podido conseguirlo con todos ellos.

"Lanzar también un mensaje para que se pongan en contacto en la medida de lo posible con el Consulado para que podamos hacer un seguimiento y ayudarles en lo que en lo que podamos en estas difíciles circunstancias", ha trasladado el ministro.

Ha recordado además que esta misma madrugada partió un avión hacia Venezuela con miembros de la UME, también Bomberos de la Comunidad de Madrid, miembros de la Agencia de Cooperación para ayudar en todo lo que se pueda.

ASTURIANOS SIN LOCALIZAR

Por su parte el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha indicado que hay algunos asturianos con los que no han sido capaces de contactar y por ello ha manifesado que "los datos que le dan es de algún posible desaparecido".

"Nos hemos ofrecido al Gobierno de España dentro del retén que está organizando la respuesta rápida y hay una parte que ya ha viajado a Venezuela para colaborar las labores. Hemos ofrecido nuestro Servicio de Emergencias y los medios de los que disponemos y estamos muy en contacto, pues con la comunidad asturiana esperando tener buenas noticias. Estamos a expensas de la necesidad de que organice también la petición del propio Estado de Venezuela", ha indicado barbón.

En este sentido el presidente asturiano ha manifestado que en estos casos es importante también atenerse a la necesidad, porque hay que organizar muchos operativos y muy diferentes que tienen maneras de trabajar diferentes.