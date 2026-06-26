Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble terremoto de Venezuela

Dos personas se abrazan, tras observar los estragos de los terremotos - Europa Press/Contacto/Marcos Salgado

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.

"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.

A renglón seguido, el responsable de la cartera sanitaria ha recordado que el estado de La Guaira es el lugar donde más se concentra el número de heridos y fallecidos. "Los hospitales están muy llenos de pacientes y hemos implementado la incorporación de hospitales de campaña", ha subrayado.

Destacando que desde el mismo momento en que sucedió el "evento sísmico" se activaron "de manera automática" todas las emergencias del sistema público de salud del país a nivel nacional, Alvarado ha insistido sobre la rápida coordinación de todo el sistema público para atender a los heridos.

Esas sinergias también tienen que ver, a petición de la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con la activación de los recursos de salud tanto a nivel público como los del ámbito privado, siendo un ejemplo de ello la Sociedad Venezolana de Clínicas Privadas, que abarca varias clínicas de la región capital.

Cabe recordar que los fuertes terremotos han estado seguidos de 30 réplicas que han sacudido especialmente el estado de La Guaira, Caracas y Yaracuy, donde se ha establecido el epicentro de estos temblores. Por ello, el Gobierno ha declarado el estado de desastre.