El Ministerio refuerza la seguridad de túneles en Asturias, con un presupuesto de 109,3 millones de euros

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, visita el centro de control de San Miguel de Arroes, en Gijón. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ASTURIAS

GIJÓN, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha destacado este jueves la inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en obras para reforzar la seguridad de túneles en Asturias, que asciende a 109,3 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Lastra, en este sentido, ha visitado las actuaciones de modernización del centro de control de San Miguel de Arroes, en Gijón, acompañada de la jefa de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, Mireya Muñoz; y el jefe del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Asturias, Juan Fernández.

Asimismo, estas obras tienen por objeto mejorar la seguridad y la comodidad de las personas usuarias se están realizando sobre 16 túneles, que suman más de 37 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en Asturias.

En concreto, se trata de los túneles de Pando, Vegaviesga, Entrerregueras, Negrón, Oblanca, Cosera y Barrios, pertenecientes a la autopista AP-66, con un presupuesto de 68,1 millones.

Asimismo, los trabajos comprenden la intervención en los túneles de Brañaviella, Cefontes, Deva, Fabares, Infanzón, Niévares y Villaviciosa, en las autovías A-8 y A-64, con un presupuesto de 33,9 millones de euros; y en los túneles de Ángel Uriel y El Padrún, en la autovía A-66, con un presupuesto de 7,2 millones de euros, a punto de concluir.

También se han adecuado, recientemente, el resto de los túneles de la A-8, hacia el Occidente: Jarrio y Rellón, por cuatro millones de euros; y hacia el Oriente: El Carmen, Llovio, Tezangos, El Fabar, Arenal de Morís y Duesos, por 12,3 millones de euros.