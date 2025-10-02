La ministra de Vivienda inaugura este viernes la III Escuela de Otoño del PSOE gijonés

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Eduardo Parra - Europa Press

Expertos en la materia abordarán los principales retos y soluciones al problema del acceso a la vivienda

La Escuela de Otoño del PSOE gijonés se inaugurará este próximo viernes su tercera edición, a las 16.00 horas en la Casa del Pueblo, con la participación de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Bajo el lema 'Derecho a vivir aquí', durante dos jornadas, viernes y sábado, la Escuela reunirá a destacados expertos y responsables públicos en materia de vivienda para abordar los principales retos y soluciones desde el ámbito político, económico y legislativo, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Entre los ponentes confirmados se encuentran: Javier Izquierdo, portavoz socialista de Vivienda en el Senado; Alejandro Inurrieta, ex presidente de la Sociedad Estatal del Alquiler; Alicia Homs, eurodiputada y miembro de la comisión de crisis de la vivienda en la Unión Europea; Denis Itxaso, consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, y otros diputados, responsables socialistas y especialistas en políticas de vivienda y economía.

Asimismo, la clausura tendrá lugar este próximo sábado, a las 14.00 horas, tras cuatro mesas de debate centradas en la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar.

El secretario general la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, ha mostrado su satisfacción por el nuevo récord de inscritos en estas jornadas, casi dos centenares.