El Ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega agradece el galardón de Cooperación Internacional

Archivo - Foto de archivo de la Bóveda Global de Svalbard, el mayor banco mundial de semillas - COI - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtroen se ha mostrado este miércoles agradecido a la Fundación Princesa de Asturias por la concesión del Premio de Cooperación Internacional a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard ha sido galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026,

"Como ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, quisiera agradecer a la Fundación Princesa de Asturias este distinguido premio en nombre del Gobierno noruego y en nombre de nuestros socios Crop Trust y NordGen", ha comentado en unas declaraciones distribuias por la Fundación y recogidas por Europa Press.

Sandtroen ha destacado que los tres organismos son responsables conjuntamente de las operaciones de la bóveda de semillas y han financiado la Bóveda Global de Semillas de Svalbard desde su creación hace casi dos décadas, subrayando que "juntos somos responsables de las operaciones de la bóveda de semillas, y hemos financiado la Bóveda Global de Semillas de Svalbard desde su creación hace casi 20 años".

El ministro noruego ha puesto de relieve que, junto con más de 130 donantes de todo el mundo, han logrado conservar hasta 1,3 millones de muestras de semillas de los cultivos alimentarios más importantes para el futuro, considerando que "este premio es un importante reconocimiento a la cooperación internacional e intergubernamental que lo ha hecho posible".