'Molan los 90' llega en diciembre a Gijón tras su gira por España

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gijón Arena se prepara para recibir el próximo 6 de diciembre la primera edición del Festival 'Molan los 90'. Tras recorrer varias ciudades españolas, el tour ha reunido a más de 40.000 asistentes en lo que va del año, según ha informado la organización.

El evento contará con actuaciones de grandes artistas de la época, como Cómplices, Lasgo, Tina Cousins, Chimo Bayo, Eva Martí, Locomía, Ricky Vives y DJ Neil. Además, los asistentes podrán disfrutar de un espectacular show de bailarinas en escena, recreando la energía y diversión que marcaron los años 90.

El festival comenzará a las 21.00 horas, ofreciendo una noche llena de nostalgia, baile y diversión para todos los públicos. 'Molan los 90' es un festival que recorre España celebrando la música de los años 90, con DJs, grupos emblemáticos y espectáculos de baile en directo. Desde sus inicios, ha reunido a miles de personas que quieren revivir los grandes éxitos de la década y disfrutar de una experiencia musical inolvidable.