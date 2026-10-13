Monroy defiende en el Pleno la gestión de su consejería ante PP y Vox que hablan de "colapso, caos y propaganda"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy ha vuelto a defender este martes en el Parlamento asturiano la gestión de su área ante las críticas de las diputadas de PP y Vox. "Francamente, a estas alturas, después de un mes y medio siendo consejera, yo ya no sé si respondo al PP o respondo a Vox, porque ambas diputadas siempre me preguntan lo mismo, con los mismos argumentos y repitiendo siempre lo mismo, que todo es un caos, que todo es un colapso", ha indicado Monroy.

Se ha pronunciado así tras escuchar, primero a la diputada de Vox, Sara Álvarez y después a la del PP, Beatriz Polledo. Ambas han hablado de "propaganda, descontrol y caos" en la consejería que dirige Monroy.

La consejera ha afeado a PP y Vox que lo único que hagan sea "crear dudas, decir constantemente que todo funciona mal, que Asturias vive una situación que poco menos que estamos en terminal en materia de derechos sociales".

"Sinceramente creo que los asturianos y las asturianas merecen un debate más serio", ha replicado la consejera que ha indicido en que reconoce y no niega que existan problemas y cuestiones que hay que mejorar.

No obstante ha incidido en que "no va a aceptar una visión derrotada de Asturias ni de sus servicios públicos". "Cuando transmiten que nada funciona, no desgastan al Gobierno, lo único que hacen es crear incertidumbre precisamente entre las personas que más necesitan la protección de las instituciones", ha añadido.

Primero ha sido la diputada de Vox, Sara Álvarez, la que ha preguntado a la consejera cuándo dejarán los servicios sociales de ser propaganda para el Gobierno y pasarán a ser una realidad efectiva para los asturianos.

La diputada de Vox ha indicado que el Gobierno socialista ha convertido la gestión de los servicios sociales en un ejercicio de cinismo. "Nos tienen hartos de ese triunfalismo de charlatanes que sacan a relucir un mes y un mes también. Acaben ya con la propaganda", ha manifestado Sara Álvarez.

Tras la pregunta de la diputada de Vox ha sido la del PP, Beatriz Polledo, la que ha preguntado a la consejera cuándo va a reconocer que su modelo de gestión ha colapsado.

Polledo ha sido muy crítica con la situación de la consejería que ha indicado está en "paliativos" y ha pedido a la consejera que "dejen de engañar a los asturianos con anuncios de última hora que no se creen ni ellos". "Sus anuncios son una huida hacia adelante a siete meses de las elecciones", ha añadido.