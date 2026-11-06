Monroy destaca el protagonismo de las personas con discapacidad en el plan estratégico de Fraternidad para 2027-2030

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, asiste en Tapia de Casariego, a la jornada participativa 'Los siete rumbos hacia la fraternidad que queremos'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado este viernes el liderazgo de las personas con discapacidad en la elaboración del plan estratégico 2027-2030 de la Asociación Fraternidad, un proceso que implicará también a familias, profesionales, personas socias, ayuntamientos y entidades de la comunidad.

Monroy ha participado en la inauguración de la jornada 'Los siete rumbos hacia la fraternidad que queremos', celebrada en el Centro de Apoyo a la Integración de Villamil, en Serantes (Tapia de Casariego), como punto de partida de un proceso de reflexión colectiva para definir los objetivos de la organización durante los próximos años.

Durante su intervención, la consejera ha valorado la implicación de la comunidad en la definición de las prioridades de Fraternidad y ha resaltado la trayectoria de la asociación en el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, así como su compromiso "con una participación real y efectiva".

En este sentido, ha subrayado la importancia de que las personas con discapacidad formen parte de la junta directiva de la entidad, "una práctica que materializa el principio de que las personas deben participar plenamente en las decisiones sobre los asuntos que les afectan".

La titular de Derechos Sociales ha señalado que este enfoque conecta con la Agenda Asturiana 2024-2030 para los Derechos de las Personas con Discapacidad, la hoja de ruta del Gobierno autonómico para avanzar en vida independiente, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades, inclusión social y participación en la comunidad.

Asimismo, ha defendido que las personas con discapacidad deben intervenir no solo como destinatarias de las políticas públicas, sino también como protagonistas de las decisiones que les afectan. "La participación no es un complemento de las políticas públicas, sino una condición necesaria para que sean más útiles, más justas y más eficaces", ha afirmado.

Monroy ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo asturiano con un modelo centrado en la persona, que promueva la autonomía, refuerce la capacidad de decisión sobre el propio proyecto de vida y favorezca la participación activa en la comunidad.

Por último, se ha mostrado convencida de que este proceso ayudará a Fraternidad "a reforzar su papel como referente en Asturias en la promoción de los derechos, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad".