Monteserín destaca el "recorrido histórico" que comparten San Agustín de la Florida y Avilés

Mariví Monteserín - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado este viernes el "recorrido histórico" que comparten San Agustín de la Florida y Avilés. Lo ha hecho en el discurso que ha pronunciado durante el acto de entrega del XI Galardón Bernardo de Gálvez a San Agustín, ciudad hermanada con Avilés, en reconocimiento a su papel en la preservación y difusión de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

El acto, que se ha celebrado en el Teatro Palacio Valdés, ha contado también con las intervenciones de Josu Jon Imaz, presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y Nancy Sikes-Kline, alcaldesa de San Agustín.

Monteserín ha subrayado que San Agustín de la Florida y Avilés comparten un recorrido histórico que nace en 1565, cuando el marino avilesino Pedro Menéndez de Avilés fundó el que sería el primer asentamiento de los actuales Estados Unidos de América, lo que permite a ambas ciudades afirmar que "compartimos una historia común que ya alcanza los 461 años".

La alcaldesa ha recordado que "una historia común cuyo reconocimiento se produce en 1924 con motivo del viaje de la primer embajada de diplomáticos de San Agustín de la Florida a nuestra ciudad", un encuentro que supuso un paso decisivo en el resurgimiento de las relaciones institucionales entre ambos países y que fructificaría en 1967 con el acta de declaración de hermanamiento entre ambas ciudades.

Monteserín ha afirmado que "nuestro hermanamiento trasciende de nuestras fronteras para convertirse en un fuerte lazo de unión entre España y Estados Unidos", destacando que "por encima de cualquier acontecimiento histórico, está el reconocimiento del hermanamiento y la amistad entre ambas ciudades, compartiendo una historia común que hoy adquiere como fundamento el convencimiento de que nuestro futuro debe estar guiado por la cooperación, el conocimiento mutuo y el refuerzo de nuestra identidad como pueblos hermanos".

La alcaldesa ha expresado su satisfacción porque sea la alcaldesa de San Agustín de la Florida, Nancy Sikes-Kline, quien recoja este reconocimiento, ya que "su implicación personal ha contribuido, de forma decisiva, al fortalecimiento del hermanamiento entre ambas ciudades durante estos últimos años, demostrando una querencia leal y sincera hacia nuestra ciudad".