Monteserín reivindica el liderazgo industrial de la ciudad al acoger el Congreso Nacional de Industria 2027

La alcaldesa de Avilés. Mariví Monteserín y el director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de España, Miguel Gómez-Pavón López. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha destacado este jueves que la elección de la ciudad como sede del Congreso Nacional de Industria en 2027 supone un reconocimiento "al presente transformador y al futuro productivo" del municipio, así como a su consolidación como uno de los principales enclaves industriales de España.

Durante su intervención en la presentación del IX Congreso Nacional de Industria, celebrada en el Ayuntamiento de Avilés, Monteserín ha recordado que el anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura de la anterior edición celebrada en Bilbao, aludiendo a la trayectoria industrial de la ciudad y a su actual proceso de transformación.

En este sentido, ha subrayado que la designación supone "un gran honor" para Avilés, pero también un reconocimiento al compromiso asumido junto a los agentes sociales para impulsar un nuevo modelo industrial vinculado a la investigación, la innovación, la excelencia del capital humano y la sostenibilidad ambiental.

La regidora ha puesto en valor la evolución del tejido industrial local en las últimas décadas, recordando hitos como la puesta en marcha en 2005 del Centro de Investigación del Acero y los Materiales del ITMA, impulsado por el Gobierno del Principado, y la apertura en 2008 del primer centro de I+D de ArcelorMittal en la ciudad, que contribuyeron a consolidar un ecosistema innovador.

Actualmente, Avilés cuenta con una decena de centros de investigación y desarrollo en ámbitos como la descarbonización, las energías renovables, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial o los nuevos materiales, que "definen la industria del mañana" y contribuyen a fijar la producción y a posicionar la ciudad en mercados competitivos.

Asimismo, ha incidido en el papel de Avilés como ejemplo de transformación medioambiental, con empresas orientadas a la producción de bienes de equipo para energías renovables y procesos de reconversión industrial apoyados por las administraciones públicas.

Monteserín también ha destacado el avance en la formación del capital humano, con una red "de las mejores del país" basada en la colaboración público-privada, así como iniciativas como el edificio Avilés Innova o los programas de formación con compromiso de contratación, que presentan elevados índices de inserción laboral.

Entre los proyectos estratégicos, ha señalado la futura Manzana del Talento como un equipamiento "disruptivo" que reforzará el posicionamiento de la ciudad como referencia en innovación industrial.

Finalmente, la alcaldesa ha defendido que la celebración del congreso en 2027 reconoce la trayectoria de Avilés y su condición de referente en transformación industrial, medioambiental y cultural, en línea con la reciente designación como sede de la I Bienal Climática 'Arte, industria y territorio'.