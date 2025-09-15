Morán promete agilizar "al máximo" la evaluación ambiental del desdoblamiento de Lloreda - Veriña

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en la firma del Acta de Entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste. La Reguerona. - EUROPA PRESS

El responsable de Medio Ambiente recalca que ya había un trabajo previo que facilita la tramitación

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha comprometido este lunes en Gijón en agilizar "al máximo" todo lo que tenga que ver con el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de desdoblamiento de Lloreda - Veriña.

Morán, en respuesta a los medios de comunicación con motivo de la firma del acta de entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste (La Reguerona), en Aboño, ha asegurado que desde el Ministerio hacen un seguimiento diario, en parte por la insistencia, según él, de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Dicho esto, ha reconocido que la tramitación de esta evaluación ambiental ha tenido "algunos tropiezos" en el pasado, por lo que ha remarcado que ahora el principal objetivo es que no se repita esa situación.

Morán ha insistido en que desde el Ministerio están atendiendo a la petición de agilidad y ha añadido que confían en tenerlo resuelto en un plazo de tiempo "no muy largo", ha señalado, sin atreverse a dar plazos concretos.

Preguntado sobre si disponen ya de toda la documentación, ha recordado que había habido un proceso de evaluación previa, con lo cual el grueso del proyecto y la documentación aportada ya era conocida.

Tan solo, según él, había que hacer alguna adecuación con relación a algunos datos de la documentación aportada. Ese trabajo previo, según él, les va a permitir ir "con cierta agilidad", porque ya era un proyecto que estaba evaluado con anterioridad, ha reiterado el secretario de Estado.