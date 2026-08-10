Morcín tendrá un centro rural de trabajo compartido para impulsar el teletrabajo y el empleo

Reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en Fidma. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y el Ayuntamiento de Morcín para impulsar la creación de un centro rural de trabajo compartido (coworking) en el concejo.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, el Principado aportará 53.518 euros para esta iniciativa, que favorecerá el teletrabajo, el emprendimiento y la dinamización económica del municipio.

El equipamiento contará con una zona principal de trabajo compartido con puestos individuales y colectivos, sala polivalente para talleres y actividades formativas, sala de reuniones y áreas concebidas para favorecer la colaboración profesional y el intercambio de conocimiento. También dispondrá de conectividad digital de alta capacidad, equipamiento tecnológico, sistemas de acceso inteligente y espacios orientados al networking y la innovación.

La iniciativa forma parte de las políticas que desarrolla el Principado para "afrontar el reto demográfico mediante la generación de oportunidades de empleo, la mejora de los servicios y el impulso de nuevas actividades económicas en los concejos con mayores dificultades demográficas".