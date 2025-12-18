Moriyón agradece al personal municipal que se jubila este año su contribución a una ciudad mejor

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el acto de despedida, en el Consistorio gijonés, al centenar de trabajadores municipales que se jubilan. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha agradecido este jueves al centenar de trabajadores municipales que se jubilan en este año el que hayan contribuido a hacer posible la ciudad que hoy disfrutamos.

"Cada uno de vosotros ha contribuido desde su función, desde su área y desde su responsabilidad", ha destacado en el acto de despedida al centenar de trabajadores municipales que se jubilan, de los que han estado presente 60, celebrado en la Casa Consistorial con presencia también de una representación de grupos municipales y organizaciones sindicales.

Un centenar de trabajadores que, según la alcaldesa, reflejan "el enorme caudal de experiencia, de talento y de compromiso" que el Ayuntamiento despide en esta etapa.

"Habéis hecho del servicio público una vocación y habéis demostrado día tras día que este Ayuntamiento es cercano porque quienes lo representáis también lo sois", ha trasladado la regidora gijonesa a los presentes.

"Ese es vuestro legado, un Gijón más humano, más seguro y más amplio", ha apuntado sobre la labor desarrollada por todos ellos durante estos años.

Ha indicado, asimismo, que inician ahora una nueva etapa, la de la jubilación, que supone, a su juicio, una oportunidad para disfrutar "del tiempo propio, de los afectos y de las pasiones que quizás quedaron en pausa". Les ha animado, dicho esto, a seguir conectados con la ciudad.

A todos ellos les ha deseado, en nombre de la Corporación, lo mejor en esta nueva etapa. "Gracias por vuestra labor, gracias por vuestro compromiso con Gijón y enhorabuena y mucha felicidad en el camino que ahora comenzáis", ha resaltado Moriyón.