Moriyón destaca la tradición de Tuna España: "En el corazón de Gijón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, recibe la beca enmarcada de Tuna España para la ciudad, en el Salón de Recepciones. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha recibido este viernes, en el Salón de Recepciones municipal, la beca enmarcada de Tuna España para la ciudad de Gijón.

Moriyón, durante la recepción ofrecida en el Consistorio gijonés, ha destacado que a la tuna la llevamos "generaciones y generaciones, en el corazón".

De ella ha resaltado que aporta sencillez de las cosas realmente importantes "como esta alegría que traéis", ha resaltado, a lo que ha incidido en que, por donde van, levantan expectación.

Así lo ha indicado con respeto al Juntamento que se realiza en Gijón, con presencia de unos 200 miembros de Tuna España. Una tuna con más de 800 y que cuenta con una representación en 12 países de Hispanoamérica, donde hay 450 miembros. De hecho, el mes próximo viajarán a México.

Además de la recepción municipal, los tunos acudirán, a las 19.30 horas, a la iglesia San Pedro, y por la noche, después de la cena, rondarán las calles de Gijón con sus canciones. Además, rendirán honores, a las 11.30 horas de este próximo sábado, en la Laboral.