Moriyón dice, en la venta de la parcela a la Universidad Europea, que la ciudad suma un aliado "de primer nivel"

En el centro, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidencia y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, junto a notario Miguel Ángel Bañegil y la secretaria general del Ayuntamiento, Inmaculada Fernández. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidencia y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, han formalizado este lunes, en el Salón de Recepciones municipal, la compraventa de la parcela sita en el Plan Especial Milla del Conocimiento, en el entorno de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico La Pecuaria.

La parcela, con una superficie de 10.045 metros cuadrados y un precio de venta a Proyectos Educativos Europa, Sociedad Limitada, de 3.267.000 euros, IVA incluido, albergará un campus universitario en el ámbito de Ciencias de la Salud, con capacidad para 2.000 alumnos.

Moriyón, por su parte, ha agradecido la apuesta de la Universidad Europea por Gijón y ha augurado que con la venta de esta parcela, donde en poco más de un año se atisbará un campus universitario, "estoy convencida de que Gijón ha roto por fin un techo de cristal".

Por este motivo, ha considerado que sería un error pensar que en este día se celebra solo la venta de una parcela, la primera de la ampliación del PCTG en La Pecuaria, sino que es, a su juicio, "mucho más", supone la llegada a Gijón de una institución educativa líder en su sector, dispuesta a invertir más de 35 millones de euros y generar más de 300 puestos de trabajo.

De esta forma, ha señalado que Gijón suma un agente nuevo en la transformación de la ciudad y un aliado "de primer nivel" a la hora de consolidarse como referencia en el Norte de España.

La regidora ha incidido en que el proyecto de la Universidad Europea fortalecerá el tejido educativo y empresarial, ampliará opciones a nivel formativo y sumará especialización e impulso científico a través de la colaboración público-privada y proyectos de I+D.

Por encima de ello, ha remarcado que permitirá que, una vez a pleno funcionamiento, 2.000 jóvenes se formen en Gijón, a lo que ha puesto en valor que ser capaces de rejuvenecer la población y atraer talento de una forma tan orgánica es un hecho "impagable".

"Si hoy celebramos este avance en la ciudad, es gracias al esfuerzo de la Administración por estar a la altura, pero sobre todo es gracias a una empresa que confió y apostó sin ambages por Gijón", ha resaltado la alcaldesa.

COMPLEMENTO EDUCATIVO

De la Fuente, por su lado, ha resaltado que hoy es un día feliz para la Universidad Europea, para Gijón y para los jóvenes que dentro de poco encontrarán en su tierra una oportunidad más para construir su futuro.

Ha incidido, asimismo, en que con esta firma dan el primer paso para poner en marcha en Gijón un centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid.

"Un proyecto que nace con vocación de servicio, con voluntad de permanencia y con un compromiso muy claro, formar parte de la vida de esta ciudad y de esta comunidad desde el primer día", ha remarcado.

Sobre la elección de Asturias, ha señalado que no fue "por casualidad", sino por que vieron en ella algo verdaderamente singular, "un ecosistema sanitario, científico y tecnológico de primer nivel, un talento joven preparado, exigente y profundamente arraigado a su tierra, un tejido empresarial que innova y se reinventa y una identidad cultural fuerte que se reconoce a sí misma y que se proyecta hacia el mundo".

Respecto a Gijón, ha destacado de la ciudad su dinamismo, su calidad de vida, su ambición y, sobre todo, esa conexión tan natural y tan propia de ella entre conocimiento, tecnología, empresa y sociedad.

Referente al proyecto educativo, ha puesto en valor el entorno en el que se va a ubicar el campus, ya que representa un espacio donde la investigación se encuentra con la industria y donde la formación se mide por su impacto real en la vida de las personas, según De la Fuente.

"Un lugar profundamente coherente con lo que la Universidad Europea quiere ser y aspira a ofrecer, y por eso estamos aquí", ha resaltado.

Al tiempo, ha dejado claro un mensaje: "Venimos a aportar a Asturias, no venimos a sustituir nada ni a competir con nadie". De la Fuente ha reiterado que vienen a ampliar oportunidades, a completar la oferta universitaria existente y a fortalecer, junto a las instituciones asturianas, el ecosistema de educación superior de Asturias.

Unido a ello ha remarcado que son conscientes de que lo que significa para una región que su gente joven pueda quedarse y formarse al máximo nivel sin tener que hacer las maletas, por lo que ha asegurado que el primer compromiso de la Universidad Europea es con los jóvenes asturianos.

"Queremos que muchos más de ellos puedan desarrollar aquí su proyecto vital y profesional, en su ciudad y junto a los suyos", ha apuntado, a lo que ha agregado que también esperan que Gijón atraiga estudiantes de otras comunidades y de otros países. "Una ciudad universitaria crece cuando cuida a los suyos, sí, pero crece todavía más cuando se abre al mundo", ha destacado.

También ha avanzado que este centro adscrito será un proyecto "exigente" y profundamente conectado con las necesidades del entorno. Especialmente ha remarcado el que lo vaya a hacer en un ámbito tan decisivo como las Ciencias de la Salud, donde Asturias cuenta con un sistema sanitario "de excelencia" y donde la Universidad Europea puede aportar formación rigurosa, profesionales bien preparados y una vocación clara de colaboración con hospitales, centros de investigación y profesionales del sector.

"Vamos a crecer paso a paso, con rigor, con buenos equipos docentes, con instalaciones adecuadas y con una experiencia académica de calidad desde el primer día", ha avanzado.

De la Fuente ha recalcado que no se trata solo de un proyecto académico, sino que representa innovación, empleo cualificado y colaboración con instituciones, hospitales, empresas y entidades sociales. "Es una apuesta a largo plazo por Gijón y por Asturias", ha sostenido.

También ha querido agradecer la disposición del Ayuntamiento gijonés para llevar a cabo la compraventa, y la "sintonía, rigor y una voluntad clara de hacer que las cosas sucedan".

"Gijón nos ha recibido con los brazos abiertos, sí, pero también con la seriedad y la exigencia de una ciudad que sabe lo que quiere y a dónde quiere ir", ha remarcado, a lo que ha apuntado que esa exigencia es para ellos "un estímulo y un compromiso".

"A partir de hoy comienza una etapa de trabajo intenso", ha asegurado De la Fuente, quien ha apuntado que firman en este día una "confianza compartida" y asumen el compromiso de convertir esa confianza en oportunidades, conocimiento, empleo, talento y futuro para Gijón y para Asturias.

En el acto de firma han participado, asimismo, el notario Miguel Ángel Bañegil, ante quien se otorga la escritura, y la secretaria general del Ayuntamiento, Inmaculada Fernández Gancedo.

CURSO 2027-2028

Cabe recordar que se prevé que el centro adscrito iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia.

A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia. La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud.