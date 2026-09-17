Moriyón (Foro) dispuesta a sumar para el cambio en Asturias 2027, pero "sin diluirse" en otras marcas

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, en La Pecuaria. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha remarcado, este jueves, que Foro, como partido de centro-derecha que ella preside, está dispuesto a sumar, ampliar la base para que pueda haber una alternativa de cambio en el Gobierno del Principado de Asturias el próximo año.

Eso sí, ha advertido de que "Foro no se va a diluir en ninguna marca", ha aclarado, al ser preguntada sobre si ha habido contactos con el PP para acordar posibles alianzas electorales en 2027.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa de inicio del curso político, frente a las obras de la futura Universidad Europea en terrenos de ampliación del Parque Científico y Tecnológico 'La Pecuaria', acompañada del edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

Dicho esto, ha recalcado que el próximo 7 de noviembre Foro celebrará su congreso, a lo que ha destacado que el partido ya va camino de los 16 años de trayectoria.

"Creo que ya eso no es una ocurrencia, una ocupación, como decía algún concejal en el año 11 de la oposición, sino que creo que es una trayectoria política digna, 16 años", ha reivindicado.