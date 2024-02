Moriyón (Foro) pide al Principado que la ampliación del hospital de Cabueñes incluya un servicio de Psiquiatría

El Pleno apoya dar el nombre de 'Rosario de Acuña' a la futura estación intermodal



GIJÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha pedido este miércoles el apoyo de la Corporación para hacer solicitar a la Consejería de Salud que se incluya en la ampliación del hospital de Cabueñes un servicio de Psiquiatría.

"La Consejería es sensible", ha apuntado sobre el problema de salud mental y esta propuesta durante el Pleno Municipal en el que se ha aprobado, por unanimidad, una proposición, a iniciativa de IU - Más País - IAS, para diseñar una Estrategia Municipal de Salud Mental.

"Es durísimo, se lo puedo garantizar", ha señalado Moriyón sobre quien sufre un problema de salud mental o sus familiares y entorno cercano, pero ha animado a no crear "falsas expectativas", al incluir la iniciativa exigir al Principado un incremento de los recursos y la puesta en marcha de medidas concretas, a fin de mejorar la atención, prevenir las diferentes problemáticas y reducir el número de suicidios en Asturias.

Moriyón ha remarcado que todos los gobiernos quieren acertar en este asunto, a lo que ha opinado que el Principado está trabajando "de manera rigurosa" en ello. En todo caso, ha coincidido con IU que es una obligación "empujar" como Ayuntamiento más grande en este tema, pero, eso sí, de la mano de la Consejería.

La concejala de IU - MP - IAS Noelia Ordieres ha remarcado que es "muy difícil" vivir en carne propia o cerca de alguien que sufre un problema de salud mental, por lo que ha pedido ponerse a trabajar de manera conjunta y exigir al Principado más recursos y herramientas.

Dicho esto, ha recalcado que esto último no debe servir de excusa para no poner medios desde el Ayuntamiento, que debe ser referente, a su juicio, en el cuidado de la salud mental de los gijoneses.

En cuanto a la enmienda de PP y Foro aceptada, contempla el desarrollar en el seno del futuro Plan de Promoción de la Salud una estrategia específica de salud mental.

En respuesta a Podemos sobre la falta de concreción de la iniciativa, le ha indicado que cree que son las personas que trabajan en ese ámbito quienes deben marcar las cuestiones a debatir en la mesa de trabajo propuesta. Ha indicado, asimismo, que quienes sufren, "necesitamos ver que la sociedad nos comprende y nos pueden dar la mano".

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, por su lado, ha apuntado que confía en que salga adelante el Plan de Salud Mental del Principado, al tiempo que ha enumerado una serie de condicionantes que afectan a la salud mental de las personas, entre ellos "la soledad no deseada en una sociedad más conectada que nunca", ha llamado la atención.

Para paliar esto último, ha remarcado que desde el Ayuntamiento se potencian programas de envejecimiento activo, como talleres, y se atiende al familiar cuidador.

También ha nombrado la campaña 'No me da la vida', recientemente premiada y que va dirigida a mujeres para reducir el consumo de hipnosedantes. No en vano, ha apuntado que Asturias lidera la tasa de suicidios y de consumo de hipnosedantes. Al tiempo, ha visto también importante atender a los familiares de las personas que se suicidan.

En cuanto al Plan que diseña el Ayuntamiento, ha asegurado que va a ser "más ambicioso" en contenido, y en él se va a dar un tratamiento específico a la salud mental.

Respecto al resto de grupos, todos han estado de acuerdo en la necesidad de abordar la salud mental, si bien desde Vox se ha puesto en duda la capacidad del Gobierno autonómico para atajar el problema.

ESTACIÓN 'ROSARIO DE ACUÑA'

También IU - MP - IAS ha logrado sacar adelante en el Pleno una iniciativa, con la enmienda del PSOE, para acordar dar el nombre de la librepensadora madrileña afincada en Gijón hasta su muerte, Rosario de Acuña, a la futura estación intermodal.

En virtud de la enmienda socialista, se ha retirado de la iniciativa el que la actual estación provisional de Sanz Crespo lleve también su nombre. Precisamente por ello, la alcaldesa ha recalcado que el llamar Rosario de Acuña a una estación que va a ser demolida, "no me encaja en la cabeza".

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de IU - MP - IAS, PSOE y Podemos, en contra de Vox y abstención de Foro, PP y concejal no adscrito, Óliver Suárez.

Más crítica se ha mostrado la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien ha defendido que el nombre de una estación debe ser "corto, fácil y descriptivo", por lo que cree que esta iniciativa promovida desde el "sectarismo", solo traería problemas a los ciudadanos.

Además, deriva de una iniciativa de la ministra de las "falsas promesas", con referencia a la ex titular de Transportes, Raquel Sánchez, de la que ha apuntado que solo es conocida por su "sectarismo" en el cambio de nombres de estaciones por una ideología feminista.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

No ha salido adelante, en cambio, una proposición del PSOE para desarrollar, siguiendo los dos modelos de ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); una de Transparencia Pública y Buen Gobierno y otra de Gobierno del Dato. A favor ha votado PSOE, IU y Podemos y Vox, y en contra lo ha hecho Foro, PP y concejal no adscrito.

La concejala socialista Marina Pineda ha defendido una transparencia municipal basada en información "clara y comprensible, no propaganda", a lo que ha advertido de que la ordenanza actual "esconde lo importante entre miles de datos incomprensibles".

Pineda, que ha reclamado "un compromiso serio con la transparencia municipal". También ha replicado a la edil de Hacienda, Marina Mitre, que resulta "cansino escuchar excusas", al tiempo que le ha criticado que trate de escudarse "siempre" en lo hecho en el Gobierno anterior por PSOE e IU cuando llevan ocho meses ocultando viajes de la alcaldesa o la declaración de actividades y bienes de sus directivos.

Mitre, por su parte, ha recalcado que, si bien los documentos propuestos de la FEMP están en estudio por el Ayuntamiento, pero ha dejado claro que será el Equipo de Gobierno local quien decida cómo iniciar la tramitación de la, o las, disposiciones normativas a desarrollar.

También ha rechazado el tiempo propuesto en la iniciativa, si bien ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando en el esquema nacional de seguridad y cuando esté homologado, será momento de hablar de esas normativas o normativa, al reconocer que es cierto que la actual Ordenanza está obsoleta.

Otra iniciativa no aprobada en el Pleno ha sido una de IU y Podemos para habilitar un espacio municipal para personas mayores del barrio de Cimadevilla y hacer un diagnóstico con los vecinos para detectar necesidades de los mayores de 65 años. En este punto, han votado a favor los grupos de Izquierda, en contra de Foro, PP y edil no adscrito y se ha abstenido Vox.

Antes del debate plenario, el presidente de la asociación vecinal del barrio, Sergio Álvarez, quien ha enfatizado los problemas de falta de vivienda en alquiler residencial y de servicios públicos. Ha animado, a "reconquistar" el barrio, empezando por dotar a las personas mayores, que están "desahuciadas de espacios", un lugar público que sirva de punto de encuentro y actividades, para ir incrementando en servicios como un consultorio médico aunque sea unos días a la semana problemas y transporte público.

Fernández-Ahúja (PP), por su lado, ha rechazado la proposición, aunque ha apuntado que toman "buena nota", ya que en el Plan Municipal de Soledad No Deseada ya se contempla un cuestionario a personas mayores, entre ellas de Cimadevilla, además de que está el centro social de San Agustín.

Por otra parte, el Pleno Municipal ha aprobado, con las únicas abstenciones de IU - MP - IAS y Podemos, las fechas de los festivos en 2025, que coinciden con el 4 de marzo, Martes de Carnaval, y 30 junio, por caer San Pedro, patrón de la ciudad, en domingo.