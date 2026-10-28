Moriyón (Gijón) compromete su apoyo al espacio comunitario L'Alcuentru: "Es muy innovador y muy replicable"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, interviene en la apertura del nuevo espacio comunitario L'Alcuentru, de la Fundación Mar de Niebla, en el barrio de La Calzada. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha destacado este miércoles la apertura del nuevo espacio comunitario L'Alcuentru, de la Fundación Mar de Niebla, en el barrio de La Calzada, del que ha vaticinado que "se va a quedar pequeño en muy poco tiempo, en un tiempo récord".

Así lo ha indicado durante la inauguración del este nuevo espacio comunitario, a la que han acudido numerosas personas del ámbito del Tercer Sector, representantes políticos y sociales y también vecinales.

Ha resaltado, también, que cuando les dieron a conocer el proyecto, imaginaban cómo era, pero ha recalcado que no pensaban que fuera "con tanta luz, con tanta vida". En este sentido, ha opinado que los colores que se han elegido y la luminosidad que da los cristales, hace que sea "algo distinto, muy innovador y muy replicable".

La regidora gijonesa ha dado las gracias a los promotores de la iniciativa, Mar de Niebla, así como a todos los que lo han hecho posible.

"Conocemos que, al menos, se habla de unas 30 personas que se desplazan todos los días desde la zona Oeste hacia el centro para encontrar un plato de comida caliente", ha llamado la atención.

Ha agregado, asimismo, que lo que le gusta, sobre todo, de este proyecto, es que van a ser quienes detecten situaciones de riesgo, para que las instituciones puedan llegar a tiempo, "porque no estamos llegando a tiempo", ha reconocido.

Moriyón ha confesado que esta semana pasada ha sido una semana dura y este pasado martes también, con alusión, en parte, al informe que habla de que se ha duplicado las personas en situación de calle en Gijón. "Están aconteciendo cosas que, como digo, vaya por delante nuestra responsabilidad, no estamos llegando a tiempo".

Por este motivo, ha visto tan importante que desde este nuevo espacio se puedan detectar esas situaciones. Según la alcaldesa, en los tiempos más difíciles que nos pueden tocar a cualquiera, "tener una roca firme donde uno pueda agarrarse es a lo que tenemos que aspirar, a lo mínimo que tenemos que aspirar como sociedad". De no ser así, ha considerado que será todo un "fracaso".

De ahí que haya resaltado que Mar de Niebla sea una roca a la que las personas en los peores momentos, grandes, pequeños, familias o personas solas se pueden sujetar "cuando viene la marea y da fuerte". Les ha dado, por ello, las gracias, por seguir siendo "esa roca" y ha afirmado que el Ayuntamiento está comprometido con este proyecto. "No dudéis de que el Ayuntamiento tendrá que seguir siendo un aliado de primer nivel", ha señalado.

Moriyón ha tenido palabras, también, para la "tragedia" ocurrida en este día, con ese "terrible accidente del tren", con referencia a la colisión de convoyes de Alta Velocidad en Toledo, con al menos 30 muertos ya contabilizados, si bien la cifra se prevé que sea superior.

Por parte de la codirectora de Mar de Niebla, Rocío Álvarez, se ha destacado que poner en marcha este proyecto es algo que les ilusiona mucho. El diseño se gestó en 2025 y, después de muchos meses de obra, han podido inaugurarlo en este día, si bien no entrará en servicio hasta el próximo 9 de noviembre.

El local cuenta con una zona del comedor, que es polivalente, ya que va a poder usado para otros fines diferentes. Tiene dos entradas, una por el número 9 de la calle Guatemala y otra por la calle Belice, la cual es la puerta de accesibilidad para personas que tengan movilidad reducida.

Ha incidido, al tiempo, que la recuperación de espacios en los barrios es algo muy importante para la Fundación Mar de Niebla, "porque se necesitan lugares donde la gente se encuentre", ha señalado, a lo que ha remarcado que de ahí el nombre de este proyecto.

Álvarez ha resaltado que, si bien es un proyecto promovido por una entidad social del barrio, con 22 años de trayectoria, realmente es un espacio para el mismo y para la ciudad.

Al espacio de comedor podrán acudir unas 50 personas a comer diariamente, mientras que en la tarde tendrá un componente muy cultural, muy de ocio, donde se van a poder proponer actividades para que la gente se inscriba.

Ha explicado, también, que hay una aplicación que cualquier persona la va a tener disponible si se la descarga en su teléfono móvil y desde donde se podrá reservar previamente, para proponer iniciativas y actividades, por ejemplo.

Álvarez ha incidido en que este local lleva muchísimos años en desuso, mientras que la parte de la derecha del nuevo espacio era una antigua sidrería y otra de las partes era un taller de coches.

En el local hay, además, un aula formativa. De hecho, se han empezado a formar, desde el pasado 15 de septiembre, a jóvenes provenientes de proyectos sociales de la entidad y del área de inclusión, en áreas como hostelería, atención al cliente y servicio de bar.

Según ella, su aprendizaje va unido, paralelamente, con una puesta en práctica, que es ese servicio a la comunidad que llevarán a cabo en el comedor, facilitando los menús de catering, previa reserva. Ha insistido en que siempre va a haber que inscribirse para hacer el cálculo de los menús, mientras que habrá varias modalidades para poder ir a comer.

Sobre esto último, ha señalado que habrá personas que ya están identificadas también en proyectos de la entidad, de inclusión, que por su situación socioeconómica tendrán la condición de personas becadas, de forma que el menú les saldrá gratuito.

Al margen de ello, habrá personas que puedan venir al comedor, con reserva previa y el pago del menú a un coste de seis euros. También servirá para prevenir la soledad no deseada, para que personas mayores puedan venir a comer y no hacerlo solas. Otra de las opciones es la de adolescentes que vienen del instituto y sus familias están trabajando, para que no coman solos.

Ha agregado que hay un espacio para compartir, donde podrán traer su táper y calentarlo en un microondas, para lo que habrá normas de convivencia. "La idea es que todas estas personas podamos sentarnos alrededor de la mesa y compartir, porque es lo importante", ha apuntado.

En el comedor no se podrá pagar con dinero, sino a través de la aplicación, para que no haya etiquetas y que no se sepa quién paga ese menú y quién está becado, a fin de no estigmatizar a nadie. El horario de comida, de manera piloto, será de 13.00 a 15.00 horas, mientras que el espacio se mantendrá abierto hasta las 19.00 horas, para dar cabida a otras actividades, desde exposiciones a presentaciones de libros u otras.

En este sentido, ha señalado que tienen la propuesta de un grupo de mujeres que quieren ir a hacer ganchillo con juntas, mientras se toman un café de la zona de la cafetería.

"Realmente va a ser un espacio muy vivo, muy abierto, por eso hemos tenido estos ventanales", ha apuntado, a lo que ha recalcado que no quieren esconderse, sino que se vea lo que ocurre en cualquier bar o cafetería.

La ex presidenta de la Fundación Mar de Niebla, Blanca Cañedo-Argüelles, a la que se ha rendido homenaje junto al arquitecto que diseño el proyecto de manera absolutamente desinteresada, Arturo Pitiot, ha lamentado los insultos que han tenido que soportar durante todo este tiempo por un grupo de vecinos, contrarios al proyecto, y que durante la inauguración se han concentrado frente a la entrada al local en señal de protesta.

"No os podéis imaginar el daño que hace cuando la gente no quiere entender lo que va a pasar aquí", ha lamentado. Ha agradecido, especialmente, a Pitiot que les haya "regalado" este proyecto.

Este último ha confesado que él mismo quería ser partícipe del proyecto. "El resultado ha sido más bonito de lo que yo esperaba, ha quedado espectacular", ha resaltado, a lo que ha remarcado que lo mejor es el servicio que se va a dar en él.