Moriyón lleva al Defensor del Pueblo la "inacción" del Ministerio en dar alternativa a los accesos a El Musel

La Alcaldesa De Gijón, Carmen Moriyón, Presenta En Madrid La Queja Ante El Defensor Del Pueblo Sobre La "Inactividad" De La Administración General Del Estado En Buscar Una Alternativa A Los Accesos Al Puerto Gijonés De El Musel. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este martes en Madrid una queja ante el Defensor del Pueblo sobre lo que el Ayuntamiento considera "inactividad" de la Administración General del Estado a la hora de dar una solución alternativa a los accesos al puerto gijonés de El Musel, una vez desistida la licitación del vial de Jove soterrado.

Moriyón, en declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, ha recordado que ella misma, en el Pleno Municipal del pasado mes de febrero, se había comprometido con los vecinos afectados por la contaminación en la zona Oeste que pedían la búsqueda de soluciones para los accesos a El Musel, a consultar a la Secretaría General la viabilidad de presentar esta queja ante el Defensor del Pueblo.

En este sentido, ha señalado que la Secretaría General elaboró un informe "muy completo", además de se consultó con otros departamentos del Ayuntamiento. "Todo ese conjunto de informes es lo que presentamos hoy", ha destacado la regidora gijonesa, quien lo ha resumido en que la queja es por la "inacción" del Ministerio de Transportes en este asunto.

"Ni hay respuesta a las cartas, ni logramos poder tener interlocución", se ha quejado Moriyón. Esta ha recalcado que no se trata simplemente una infraestructura más, sino que es algo que afecta directamente a la salud de las personas que viven, no solo en la avenida Príncipe de Asturias, sino en toda la zona Oeste y en Gijón, en definitiva.

Por este motivo, ha considerado que es una prioridad. "No podemos rendirnos en intentar sacar esos mil camiones que pasan al día por La Calzada, hay que sacarlos de ahí, y no vale trasladarlos a otro barrio, hay que dar una solución", ha reclamado la alcaldesa, quien ha explicado que en eso se han basado para presentar esta queja.

Ha ahonda, en este sentido, en que le piden al Defensor del Pueblo que si él no les puede ayudar en este tema, que les diga dónde pueden recurrir ante una situación "de auténtica indefensión", ha llamado la atención.

Moriyón ha remarcado que no hay posibilidades de negociar "nada", ya que no se responde ni a llamadas ni a cartas ni a nada. Según la alcaldesa, se cerró la puerta a la primera opción, que era el vial de Jove, y no hubo más respuestas.

Ha agregado, que lo que quiere el Ayuntamiento saber es en qué alternativa está trabajando el Ministerio y qué plazo baraja. La alcaldesa ha recalcado que cuentan con "múltiples estudios", que ya se aportan y que son conocidos por las instituciones y por la ciudadanía.

Ha apuntado que hay informes también hechos por la Universidad de Oviedo, donde claramente se reconoce que de toda la contaminación de la zona Oeste, un peso importante lo tiene el tránsito del transporte pesado por la avenida de Príncipe de Asturias.

Al tiempo, ha advertido de que estos informes señalan que esta contaminación afecta directamente a distintas patologías, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los episodios de asma que padecen las personas, y también tiene su influencia en patologías cardiovasculares. "Eso está documentado", ha señalado.