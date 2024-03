Moriyón ve una "broma" que el PSOE le critique el número de asesores cuando Sánchez pactó con independentistas

"Es absolutamente legitimo", defiende la regidora de la organización de la estructura interna municipal



GIJÓN, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La votación en el Pleno Municipal de Gijón del número, características y retribuciones del personal eventual del Ayuntamiento se ha convertido en un cruce de acusaciones entre la concejala socialista Carmen Eva Pérez Ordieres y la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), a cuenta del número de asesores municipales que, según el PSOE, iban a costar a las arcas municipales más de 400.000 euros.

Foro, PP y concejal no adscrito han votado a favor, mientras que PSOE lo ha hecho en contra y el resto se ha abstenido. Pérez Ordieres, en este punto, ha pedido turno de explicación de voto y ha aprovechado para criticar no solo esta cuestión, sino otros compromisos no cumplidos, según ella, por el Gobierno de coalición Foro - PP.

Sobre ello, ha enumerado que Foro, a juicio del PSOE, se comprometió a no incrementar la carga fiscal pero después subió la tasa de basuras, además de que tampoco cumplieron con dar ayudas a comerciantes afectados por obras públicas prolongadas, ni presentó una propuesta para el muro de San Lorenzo, ni hay ningún trabajo para avanzar en el Plan y Ordenanza de Movilidad.

Asimismo, ha afirmado que el aumento de la estructura del Ayuntamiento no ha servido para mejorar la vida de los ciudadanos. A este respecto, ha incidido en que el que haya seis cargos de alta dirección más estos dos nuevos asesores no ha supuesto más agilidad en la gestión municipal ni ha servido para que vuelva a haber piragüismo en el río Piles.

A esto ha sumado el riesgo de pérdida de fondos europeos como es el caso de la reforma de los colegios, que no hay proyectos de aparcamientos disuasorios, e incluso que una parcela que iba a ser para esa función, ahora se destinará al nuevo Parque de Bomberos.

Pérez Ordieres ha recriminado, por ello, al Gobierno local, que no tenemos capitalidad cultural ni mundial, pero esta "broma" va a costar a los ciudadanos más de 400.000 euros y la vuelta de los toros, ha remarcado sobre la gestión municipal.

Lo que parece una broma es su intervención", le ha replicado Moriyón, quien ha indicado a la edil socialista que ya le gustaría saber lo que tiene pactado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con independentistas y todos los que pactó.

La regidora ha contrapuesto lo que está pasando en el Gobierno central con el pacto en Gijón entre Foro y PP. "Nosotros los tenemos escrito, no se engaña a nadie", ha remarcado Moriyón, quien ha justificado que se ha tardado en organizar la estructura municipal.

A mayores, ha instado a Pérez Ordieres a que mejor podía interesarse si en el pacto con independentistas del Gobierno central, en el presupuesto que se está elaborando, si está el vial de Jove. Moriyón ha reiterado que ya podía dedicarse a las cosas de Gijón que están pendientes por parte del Ejecutivo central.

Asimismo, ha defendido que es "absolutamente legitimo" el que se haga una organización de la Alcaldía, porque hay una vicealcaldesa. Le ha conminado a la concejala socialista, también, a que reserve todo eso para pedir cuentas en el Debate del Municipio.

Con todo, le ha recriminado a Pérez Ordieres que usara el turno de palabra de manera "torticera" para dar un discurso que ha considerado "fuera de lugar".

Sobre esta cuestión, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles (PP), ha recordado al PSOE que en el mandato anterior actuaron "con total opacidad" y ni siquiera trajeron al Pleno la estructura de personal eventual para su convalidación. "Nosotros no tenemos nada que ocultar", le ha recalcado.

Le ha replicado al PSOE, además, que Pedro Sánchez tiene más de 870 asesores, 300 más que el PP, y se escandalice porque se incluya un asesor más en el Gabinete de Alcaldía, dado que una plaza está vacante y así va a seguir. Al tiempo, le ha reprochado que el Gobierno regional de Adrián Barbón supera las 200 contrataciones de personal de confianza y ahora venga a dar lecciones de austeridad y control del gasto en un "ejercicio de hipocresía".