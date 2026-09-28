Un motorista herido en una colisión contra un vehículo en San Martín de Podes, Gozón

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una motocicleta BMW GS 1200 ha resultado herido este lunes tras colisionar con un turismo Mercedes en la carretera AS-238, a la altura del kilómetro 9, en San Martín de Podes (Gozón), según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El accidente se ha producido sobre las 16.30 horas. Según las mismas fuentes el motorista ha resultado herido y se encuentra pendiente de valoración médica.

Hasta el lugar del accidentes se han desplazado la Guardia Civil así como dos ambulancias.