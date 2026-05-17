Movilidad arranca la campaña de desbroces, con más de 3,1 millones para garantizar la limpieza y seguridad de carreteras

Desbroce de carreteras. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias inicia este lunes la campaña anual de desbroces en los 4.254 kilómetros que forman la red autonómica de carreteras, con un presupuesto que supera los 3,1 millones para mantener las vías en condiciones óptimas de seguridad y visibilidad.

Las labores de limpieza, poda, tala y desbroce, de las que se encargan las brigadas del Principado y el personal de las empresas adjudicatarias del contrato de conservación, comenzarán este lunes, y se irán desarrollando por todo el territorio.

El contrato de mantenimiento está estructurado en once lotes y cubre 2.772 kilómetros de calzadas convencionales y 162 kilómetros de autovías, lo que incluye vías estratégicas como la AS-I, la AS-II y los accesos a puntos clave como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA).

La plantilla de las brigadas públicas, formada por 300 personas, se encarga de atender el resto de la red. Este equipo se ha reforzado con nuevos turnos de trabajo y la incorporación de guardias nocturnas.

Destaca el Principado que el dispositivo de personal, vehículos, maquinaria y medios técnicos que permite realizar el trabajo de conservación, mantenimiento y respuesta ante emergencias moviliza quince millones de inversión anual.

El Gobierno de Asturias cuenta con una planificación plurianual y coordinada para desarrollar las tareas, que incluyen también la inspección de túneles y semáforos, el mantenimiento y renovación de las señales verticales y horizontales, la reposición de barreras de seguridad, la inspección de estructuras y los sistemas de predicción de fenómenos meteorológicos adversos. La suma de la inversión para estos conceptos supera los 12,3 millones este año.

Con estas actuaciones, el Principado refuerza su apuesta por un modelo de mantenimiento integral y anticipado, que permite ordenar trabajos, planificar recursos y garantizar la conservación permanente de unas infraestructuras fundamentales para la movilidad, la cohesión territorial y la gestión de emergencias.