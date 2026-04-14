Movilidad avanza en la ejecución de los sistemas antialudes de la carretera al puerto Ventana, en Teverga

Obras en Teverga - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias avanza en la ejecución de los sistemas de protección frente aludes y desprendimientos de la carretera AS-228 Trubia-Puerto de Ventana, en Teverga, con la construcción de tres falsos túneles en los puntos más críticos de la vía, con una inversión superior a los 1,7 millones.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, junto con el alcalde del concejo, Adrián Gayo, ha visitado este martes los trabajos, centrados en colocar los paneles de hormigón de las futuras galerías. La previsión es que la obra esté terminada a finales de año.

Las nuevas estructuras tendrán una longitud de 15, 40 y 36 metros y se ubicarán en los puntos kilométricos 35+750, 35+850 y 36+200, respectivamente. Las placas prefabricadas de hormigón armado cubrirán la calzada con forma de galería longitudinal como un falso túnel. Se trata de una losa de cubrición que tiene una pendiente transversal del 20% para favorecer que la nieve se deslice. La estructura se apoya en ambos lados sobre sendos muros de hormigón paralelos a la plataforma. Sobre la cubierta se dispone un relleno granular de 70 centímetros de espesor que actúa como manto de protección frente a la caída de piedras y amortigua los impactos directos sobre la losa.

La colocación se lleva a cabo con una grúa de 60 toneladas desde la propia carretera. Tras su izado, las piezas se encajan sobre las esperas (armaduras verticales de acero) ejecutadas en cimentaciones profundas. Tras verificar que las placas están en su posición definitiva, la estructura se asienta con hormigón.

Las máquinas trabajan ahora mismo en el montaje de los alzados de los dos primeros fasos túneles, de 15 y 40 metros, lo que ha obligado a suspender la circulación de 09.00 a 13.30 y de 14.30 a 18.30 horas hasta el jueves, 16 de abril.

Los cortes en la circulación que sean necesarios durante las próximas semanas se consensuarán con el Ayuntamiento de Teverga, estarán debidamente señalizadas y se comunicarán a los usuarios de esta vía con tiempo suficiente.

En ese mismo tramo, ubicado entre las localidades de Parmu y Fresnéu, también se construirá un muro de contención en la margen derecha de la calzada. Esta estructura, que se levantará en el punto kilométrico 36,11, tendrá una altura de 2 a 4,5 metros e impedirán que las acumulaciones de nieve sobre el río invadan la carretera.