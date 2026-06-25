Movilidad avanza en los trabajos de inspección y mantenimiento del puente atirantado del Corredor del Nalón

Puente atirantado del Corredor del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturaino avanza en los trabajos de inspección del puente atirantado del Corredor del Nalón (AS-117). Mañana, viernes, comenzará el montaje de un pórtico de protección para afrontar la revisión de la parte más altas de los 32 tirantes del puente. Esta operación obligará a interrumpir el tráfico completamente durante la noche del viernes y el sábado, en horario de 23.00 a 6.00 horas.

Los trabajos en la parte superior de los tirantes provocarán afecciones al tráfico durante julio. A partir del lunes, 29 de junio, quedará interrumpida la circulación en sentido descendente (hacia Oviedo) durante los días laborables en horario de 9.00 a 19.00 horas.

Según ha informado el Gobierno asturiano, existirá desvío señalizado a través de la carretera de La Felguera a Las Piezas (LA-3). Fuera de ese horario y durante los fines de semana el paso de la circulación será el habitual. Se mantiene vigente la restricción total para vehículos pesados, exceptuados los de transporte público.

Durante julio no solo se procederá a evaluar el estado de la parte más alta de los tirantes, cuya zona inferior ha sido escaneada también por un robot para evaluar su estado de conservación. También se están llevando a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón.

Estas actuaciones son complementarias a las labores realizadas dentro del programa de conservación y mantenimiento de carreteras que el Principado desarrolla en toda la red. El Ejecutivo destina este año más de 20 millones a las labores de mantenimiento y conservación para garantizar las condiciones de seguridad y un mayor confort a los usuarios. Estos recursos incluyen una planificación plurianual para renovar elementos de señalización vertical y horizontal, desbrozar y limpiar las vías, evaluar estructuras y túneles o sustituir barreras de seguridad.