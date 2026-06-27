Movilidad destina 1,96 millones a un sistema inteligente para mejorar los accesos a playas y puertos

El Gobierno de Asturias despliega un sistema inteligente para mejorar la movilidad en los accesos a playas y puertos, informar sobre la disponibilidad de aparcamiento y ofrecer alternativas - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invertirá 1,96 millones de euros en la implantación de un sistema de información inteligente que permitirá mejorar la movilidad en los accesos a 26 playas y siete puertos del litoral mediante paneles digitales que informarán, entre otros aspectos, de la disponibilidad de aparcamiento.

Según ha informado el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, las señales se ubicarán en las vías de acceso a 26 playas y siete puertos de 15 concejos costeros, de forma que los conductores puedan valorar destinos alternativos cuando los estacionamientos se encuentren completos.

La actuación se completará en una segunda fase con la digitalización y monitorización de las principales bolsas de aparcamiento mediante sistemas automáticos de conteo de vehículos y una aplicación móvil que ofrecerá información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas.

Los paneles ofrecerán información sobre los aparcamientos de las playas de La Franca (Ribadedeva); Cué, Toró, Torimbia y San Antolín (Llanes); Vega (Ribadesella); Arenal de Morís y La Espasa (Caravia); La Griega (Colunga); Rodiles y La Ñora (Villaviciosa); Bañugues y Verdicio (Gozón); Bahínas (Castrillón); Aguilar (Muros de Nalón); Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera (Cudillero); Cadavedo (Valdés); Frejulfe (Navia); Arnielles y Torbas (Coaña); Castello, Pormenande y Porcía (El Franco), y Peñarronda y Arnao (Castropol), además de los puertos de Lastres, Tazones, Luanco, Cudillero, Candás, Luarca y Puerto de Vega.