Movilidad elaborará un inventario de los taludes de la AS-117 y la AS-227, en el valle del Nalón y el puerto de Somiedo

Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha adjudicado por 70.092 euros los trabajos técnicos para elaborar un inventario de los taludes de desmonte de dos carreteras: la AS-227 (entre Samartín y el puerto de Somiedo) y la AS-117 (de Riañu al puerto de Tarna).

El estudio incluirá también un análisis frente a posibles inestabilidades de taludes y laderas. El plazo de ejecución del estudio es de ocho meses y la empresa adjudicataria, Ines Ingenieros Consultores.

Estas dos vías de la red autonómica figuran entre las de mayor riesgo de registrar inestabilidades, según los estudios técnicos previos. Por esta razón, se realizará un inventario y un diagnóstico de los taludes en los más de 116 kilómetros que suman ambas carreteras.

Además, se identificarán los tramos y puntos kilométricos que podrían verse afectados por la caída de material rocoso procedente de las laderas. Finalmente, el estudio incluirá propuestas de actuación y medidas de prevención, seguimiento y control.