Movilidad exige a Adif una reforma más amplia del tramo entre La Calzada y El Lauredal

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha trasladado al Administrador de Infraestructuras Ferroviario (Adif) la necesidad de abordar con una visión integral la actuación prevista en la línea ferroviaria entre La Calzada y El Lauredal, recientemente licitada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según una nota de prensa del Ejecutivo asturiano, lo que se reclama es una solución "global y coordinada" con los trabajos de mejora de los accesos al puerto, que vaya más allá de los cerramientos puntuales y responda a las necesidades del corredor.

A este respecto, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comunicado esta posición al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, una petición ya planteada en anteriores contactos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con el propio gestor.

Sobre el proyecto, el Principado defiende en su escrito una intervención "coherente y a largo plazo" en este tramo estratégico, en sintonía con la planificación portuaria.

La licitación publicada afecta al tramo de la línea 142 (Gijón-Puerto de Veriña) entre los puntos kilométricos 1/590 y 2/527 y plantea la ejecución de cerramientos con un plazo estimado de cuatro meses.

Ante este enfoque, el Principado considera imprescindible superar la mera barrera física y acometer una solución estructural que atienda simultáneamente las exigencias logísticas y de seguridad y las prioridades urbanas.

En concreto, reclama mejoras de la traza a su paso por El Lauredal y su entorno, con el fin de favorecer una auténtica integración urbana del ferrocarril y potenciar su uso público.

También ha incidido en que las actuaciones deben contribuir a coser el tejido urbano, hoy fragmentado por la infraestructura. Para ello, plantea mejorar la permeabilidad transversal del corredor, habilitar pasos seguros y accesibles para peatones y ciclistas y reducir los efectos de aislamiento entre barrios, con soluciones que faciliten la movilidad cotidiana y refuercen la continuidad urbana.

Asimismo, el Gobierno asturiano propone incorporar medidas de integración paisajística y tratamiento de bordes, junto con la reducción del impacto acústico y visual, y la creación de espacios públicos de calidad en los ámbitos colindantes.

En este caso, el objetivo es transformar un trazado que actualmente se percibe como barrera en un elemento funcional y seguro, compatible con la vida diaria del vecindario y, al mismo tiempo, eficiente desde el punto de vista logístico.

Por otra parte, exige que esta actuación se enmarque en una planificación conjunta entre administraciones, de modo que las decisiones a corto plazo resulten coherentes con una solución estructural y definitiva para este corredor estratégico del área portuaria de Gijón.