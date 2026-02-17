Movilidad inicia la mejora de la AS-254 entre Bueres y La Marea, en Caso

Obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias ha informado este martes del inicio de las obras de acondicionamiento del tramo de doce kilómetros de la carretera AS-254 (L'Infiestu- El Campu) comprendido entre La Marea, en Piloña, y Bueres, en Caso. Los trabajos cuentan con una inversión de 18.546.577 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

Según han informado desde el Gobierno asturiano, la renovación de esta vía que une Caso y Piloña supone la mejora de un eje transversal norte-sur, que comunica la costa y la autovía del Cantábrico con los concejos de Villaviciosa, Cabranes, Piloña y Caso.

La actuación ha comenzado con las labores previas de desbroce, que han incluido la tala y limpieza de las márgenes de la vía. Maquinaria especializada trabaja en el tramo para despejar los espacios en los que se llevará a cabo el movimiento de tierras para mejorar el trazado y ensanchar la calzada. La previsión es que esas labores de excavación comiencen en marzo.

La obra se desarrollará en un tramo de 12,4 kilómetros de carretera de montaña, con un relieve muy accidentado. El nuevo trazado ampliará sustancialmente la plataforma, hasta los seis metros de ancho, a los que se sumarán sobreanchos en zonas sinuosas para aumentar la seguridad. También se mejorarán los radios de curvas y las intersecciones con la carretera CS-1, así como los accesos a las localidades de Les Cueves, El Moru y La Redondina.

Para mantener un ancho de seis metros se plantean intervenciones específicas. El firme se renovará por completo mediante la extensión de una capa de aglomerado y la construcción de un nuevo sistema de drenaje. La red de saneamiento contará con cunetas bordillo y bóvedas para favorecer el drenaje transversal, además de colectores para evacuar el agua donde sea necesario.

Las obras se completarán con la sustitución de la señalización horizontal y vertical y las barreras de seguridad, así como con la instalación de balizas de nieve que facilitarán el tránsito en condiciones meteorológicas adversas.