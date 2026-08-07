Movilidad invertirá más de 4,3 millones para garantizar el suministro de agua en Cangas del Narcea

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado por 4.304.185 euros las obras de modernización del sistema principal de abastecimiento de agua de Cangas del Narcea.

Los trabajos, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), beneficiarán tanto a la capital del municipio como a las localidades de La Riela, El Llano, Las Barzaniellas, La Imera, L.lumés y Oubanca, abastecidos por este sistema. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre.

El proyecto busca resolver las principales debilidades del actual sistema de abastecimiento, como el deterioro de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela, las limitaciones de la planta potabilizadora tras los daños ocasionados por un desprendimiento y el envejecimiento de varios depósitos.

De este modo, se robustecerá la capacidad de respuesta de la red y se asegurará la calidad del agua, especialmente en episodios de lluvias intensas.

Las obras consistirán en la renovación integral de todos los elementos fundamentales del sistema: la sustitución de 2,25 kilómetros de la conducción principal entre la captación del río Yema y la estación de tratamiento de La Riela; la ampliación y modernización de la planta potabilizadora y la rehabilitación de los depósitos de La Riela 1 y El Fuejo 1, así como la creación de un nuevo depósito con capacidad para 2.350 metros cúbicos.

La intervención permitirá aplicar un tratamiento más eficaz a las aguas, fortalecerá la seguridad y fiabilidad de la red e incrementará la capacidad de regulación y almacenamiento del sistema. También garantizará la continuidad del suministro durante 36 horas, como mínimo, en caso de avería o interrupción del servicio, al tiempo que reforzará su resiliencia frente a fenómenos meteorológicos adversos y otras incidencias, según ha informado el Gobierno asturiano.