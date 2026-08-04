Movilidad invierte 101.000 euros en redactar el proyecto de mejora del abastecimiento de San Tirso de Abres

Abastecimiento de un manantial - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha iniciado la redacción del proyecto para renovar el sistema de abastecimiento de agua de San Tirso de Abres, que cuenta con una inversión de 101.313 euros. El trabajo, que cuenta con un plazo de elaboración de tres meses, definirá las obras necesarias para modernizar la infraestructura.

El proyecto analizará el estado actual de la red y establecerá las actuaciones oportunas para mejorar su funcionamiento: las soluciones técnicas más adecuadas, el alcance de las obras, su presupuesto y la planificación de los trabajos.

El objetivo es garantizar un suministro más seguro y eficiente, aumentar la fiabilidad del servicio y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales y futuras del municipio, según ha informado el Gobierno asturiano.

Una vez completada su redacción, el documento servirá de base para abordar la modernización del sistema, optimizar el rendimiento de la red, reducir el riesgo de incidencias y reforzar la calidad del servicio.

La elaboración de este proyecto constituye un paso clave para planificar las inversiones necesarias y asegurar la sostenibilidad de una infraestructura básica para el desarrollo y el bienestar de la población.