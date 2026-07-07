Movilidad invierte 1,4 millones en la renovación de 10,5 kilómetros de la carretera AS-260

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la renovación integral de un tramo de 10,5 kilómetros de la carretera AS-260, que comunica Arriondas y Colunga, por 1.437.216 euros. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de siete meses y la empresa encargada será Arposa 60.

Los trabajos, que se centrarán en el concejo de Parres, comenzarán con la limpieza integral de la vía, que incluye la adecuación del sistema de drenaje, el reperfilado de cunetas y el desbroce de taludes. Después, según informa el Principado a través de una nota de prensa, se repondrán elementos deteriorados, se sanearán hundimientos o deformaciones del firme y se pavimentará el tramo.

La obra se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical y la mejora de las barreras de seguridad.