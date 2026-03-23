Movilidad licita en 209.500 euros la reforma del vial que une Las Cruces y Belmonte

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado la reforma del vial que une Las Cruces con Belmonte, en el concejo de Belmonte de Miranda, por 209.466 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el día 15 de abril.

Las obras, según detalla el Principado, mejorarán el estado del camino y solucionarán los problemas que provoca el agua en la calzada en un tramo de 1.528 metros. Para ello, se instalará un nuevo sistema que facilite su evacuación, se limpiarán los conductos existentes y se realizarán intervenciones para mejorar el drenaje en distintos puntos del recorrido.

También se condicionará el pavimento y se aplicará una nueva capa de asfalto, además de adecuar los accesos a las fincas con la construcción de entradas de hormigón, lo que facilitará su uso y mejorará la seguridad.