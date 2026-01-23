Movilidad licita la ampliación del saneamiento de San Esteban (Muros de Nalón) por 685.062 euros

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado la ampliación del saneamiento de San Esteban, en Muros de Nalón, por 685.062 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 17 de febrero para presentar sus ofertas.

El Gobierno regional destaca que las obras, que beneficiarán a unas 600 personas, garantizarán un tratamiento adecuado de los vertidos de varias viviendas del paseo marítimo, así como de las piscinas municipales y de un restaurante situados en el entorno del puerto. Las aguas residuales se conducirán desde la zona del paseo marítimo hasta la red de saneamiento de San Esteban y, de allí, a la estación depuradora del Bajo Nalón, en Soto del Barco, para su tratamiento.

Debido a la orografía llana y a la distancia entre los puntos de vertido y la red existente, el proyecto incluye la construcción de dos estaciones de bombeo para garantizar el transporte de las aguas residuales.

También será necesario colocar 900 metros de tubería, de los que 565 se corresponden con el conducto de impulsión del bombeo y los otros 335 con los colectores de recogida de vertidos.