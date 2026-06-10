Movilidad traslada a la ciudadanía el avance en la digitalización del ciclo del agua del proyecto ANDA

Cartel de las jornadas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Asturias ha organizado exposiciones y encuentros divulgativos para acercar a la ciudadanía los avances en la digitalización del ciclo integral del agua y dar a conocer las actuaciones que se están desarrollando en el marco del proyecto ANDA (Aglomeración del Nora).

La programación comenzará este viernes, 12 de junio, y recorrerá hasta el día 18 los cinco concejos afectados por el proyecto: Sariego, Oviedo, Siero, Nava y Llanera.

Estas actividades permitirán a vecinos, instituciones y agentes locales conocer de primera mano las mejoras que se están implantando para modernizar la gestión de los recursos hídricos.

Entre las acciones previstas destacan, por un lado, exposiciones itinerantes, concebidas para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de una gestión eficiente y sostenible del agua, así como para mostrar los beneficios que aporta la digitalización a los servicios públicos. Por otra parte, se organizarán presentaciones y se distribuirá material divulgativo, con el fin de explicar cómo las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar el control del ciclo integral del agua, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo más resiliente.

La iniciativa, que incluirá la instalación de un gran contenedor expositivo en los municipios participantes, comenzará el viernes en Vega (Sariego), continuará el día 15 en Oviedo, llegará a La Pola Siero el 16, a Nava el 17, y finalizará en Posada (Llanera) el 18 de junio.

La última jornada servirá, además, como espacio de encuentro entre entidades participantes, administraciones públicas y ciudadanía, para compartir los resultados obtenidos hasta el momento y las perspectivas de futuro.