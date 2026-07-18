Muchachito Bombo Infierno, Gonzalo Hermida y Panorama, entre las actuaciones en las fiestas de San Agustín, en Avilés

Archivo - El cantante, Jairo Perera, durante su concierto, en el Teatro Circo Price, a 24 de enero de 2025, en Madrid (España). Muchachito Bombo Infierno es un grupo de música española procedente de Barcelona. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Muchachito Bombo Infierno, Gonzalo Hermida y Panorama forman parte de la programación de las fiestas de San Agustín de Avilés, que este año se celebrarán del 21 al 30 de agosto.

La música será la gran protagonista con actuaciones, todas gratuitas, de las dos mejores orquestas del momento, Panorama y Paris de Noia y los conciertos del Grupo Ráfaga, Gonzalo Hermida, Muchachito Bombo Infierno y Polimá Westcoast en la pista de la Exposición y del Factoria Sound Summer en el parque del Muelle.

Los conciertos arrancarán el viernes 21 de agosto en el parque del Muelle a partir de las 21:00 horas con el Factoría Sound Summer. Mississippi Queen & The Wet Dogs serán los encargados de abrir esta edición.

El sábado 22 de agosto será el turno de los argentinos Cápsula, el domingo 23 tomarán el testigo los extremeños The Buzzos y el lunes cerrará los conciertos en el parque del Muelle Anna Dukke. E

n la pista de La Exposición los conciertos arrancarán el lunes 24 de agosto a las 22:00 horas con el grupo Muchachito Bombo Infierno liderado por Jairo Perera, que interpretará alguna de sus canciones más conocidas como 'La quiero a morir' o 'Siempre que quiera'.

El martes 25 de agosto a las 22:00 horas el cantante Gonzalo Hermida ofrecerá un concierto dentro de su gira 'Bandera Libertad'. El cantante vuelve a subirse a los escenarios con un nuevo directo lleno de fuerza e identidad.

El miércoles 26 de agosto el turno será para el rapero chileno Polimá Westcoast que cuenta con más de 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 millón de seguidores en redes sociales.

Las orquestas serán protagonistas el día de la noche de los fuegos, el jueves 27, con las actuaciones de las dos agrupaciones más importantes del momento, Paris de Noia y Paronama, que arrancarán a las 21:30 horas en la Pista de la Exposición, con una pausa durante el espectáculo pirotécnico.

El viernes 28 será el turno del concierto del grupo argentino Ráfaga que hará bailar desde las 23 horas a los asistentes al ritmo de 'Mentirosa' o 'Una cerveza'.

Las actuaciones musicales en la pista de La Exposición terminarán el sábado 29 de agosto con una animación musical para despedir las fiestas junto al espacio gastro #LAVILLAENFIESTAS que funcionará del lunes 24 al domingo 30 de agosto cada día desde las 19:30 horas.

La parte musical se completa con la vuelta a Avilés, tras el éxito del año pasado, de la Carroza del Teatro Real, que ofrecerá un concierto lírico en la tarde del sábado 29 en la plaza de España a partir de las 20:30 horas.

Un San Agustín donde no faltará tampoco el Mercado Franco de Alcabala (mercado medieval) del miércoles 26 al domingo 30 de agosto, el Festival Folklórico Internacional que celebrará sus galas el viernes 21 y el sábado 22 en el auditorio de la Casa de la Cultura, las Noches de Cine en la Plaza (del lunes 17 al jueves 20 de agosto en la plaza de España a las 22:30 horas) y el tren turístico.

Además, durante todas las fiestas se prestará una especial atención en el programa a las niñas y los niños, con actividades familiares.