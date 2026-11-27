Archivo - Sabino García Vallina - COMUNICACIÓN PROFESIONAL - Archivo

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía asturiana TSK ha confirmado este viernes el fallecimiento de su fundador y presidente, Sabino García Vallina, a los 79 años, y ha expresado su "más profundo pesar" por su pérdida.

En un comunicado, el Consejo de Administración en nombre de toda la compañía, ha trasladado "sus más sinceras condolencias" a toda la familia, amigos y seres queridos.

Sabino García Vallina fundó TSK en 1986 y dedicó cuatro décadas a impulsar su crecimiento y desarrollo, convirtiendo un proyecto empresarial nacido en Asturias en un grupo de ingeniería con presencia internacional.

"Su visión empresarial, espíritu emprendedor y compromiso con la organización fueron determinantes para construir la TSK que conocemos hoy", destacan. Su fallecimiento, han agregado, "supone una pérdida irreparable para toda la organización".

Desde la compañía aseguran que "su legado permanecerá en los valores, la trayectoria y el proyecto empresarial que contribuyó a construir, así como en las personas que han formado y forman parte de TSK".