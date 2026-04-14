Muere un hombre de 60 años en un accidente de tráfico en Belmonte de Miranda

Rescate - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en Belmonte de Miranda. El suceso se produjo en el punto kilométrico 18 de la AS-310. A bordo de vehículo iban dos personas. Además del fallecido, la conductora ha resultado herida grave.

El coche se salió de la vía y terminó despeñándose. La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo ocurrido a las 13.50 horas. En el aviso se señalaba que había dos personas en el interior del vehículo. Una de ellas no reacionaba y la otra estaba atrapada.

Las primeras gestiones de búsqueda resultan negativas. Es finalmente una Patrulla de Seguridad Ciudadana de Belmonte la que localizó el vehículo en el punto kilométrico 21.800 de la citada vía.

La salida de vía fue por el margen izquierdo con posterior despeñamiento, con el resultado de fallecimiento del copiloto, un varon de 60 años. La mujer, pareja del fallecido y conductora, tras ser excarcelada por Bomberos, fue trasladada por los servicios sanitarios hasta el centro de salud de Belmonte y derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Al lugar se trasladó una patrulla del Seprona que se hallaba por la zona, la patrulla de Seguridad Ciudadana que lo localizó, dos patrullas del Destacanento de Tráfico de Salas y un Equipo de Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Luarca.