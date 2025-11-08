Muere un pescador tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo, en Valdés

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un pescador ha fallecido este sábado en Valdés, tras caer al agua en una zona entre las playas de Barayo y Sabugo. Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han rescatado el cuerpo sin vida del hombre tras recibir la llamada de aviso a las 11.25 horas.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, en la llamada se indicó que había un hombre flotando en el agua, que había sufrido una caída y no podían sacarlo del agua.

De inmediato se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, y a tres bomberos del SEPA con base en Castropol, además de informar a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) que activó la UVI Móvil de Jarrio. A las 12.10 horas, el equipo de rescate ya había sacado del agua al afectado y trasladado al aparcamiento de la playa de Otur. El varón estaba fallecido y la Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.