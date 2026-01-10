Mujer herida tras volcar su coche en la AS-117, en Lada, Langreo

Archivo - Incendio de un vehículo en la AS-I, foto de archivo - SEPA - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras salirse de la vía el turismo que conducía y volcar tras dar varias vueltas de campana, cuando circulaba por la AS-117, a la altura del kilómetro 3, en sentido Riaño, en Lada, Langreo. Las causas del accidente se desconocen.

Según los datos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la conductora fue evacuada con pronóstico reservado al Hospital Valle del Nalón, a la espera de nuevas pruebas y valoración médica. Fue atendida en el lugar por el equipo de Atención Primaria de La Felguera y trasladada en la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en San Martín del Rey Aurelio, excarcelaron a la mujer tras retirar parte del techo del vehículo. La sacaron inmovilizada con collarín y tabla de rescate, en coordinación con el equipo sanitario.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 11.29 horas. Tras movilizar a los bomberos, el SAMU y la Guardia Civil de Tráfico, la mujer fue liberada a las 12.08 horas. La intervención finalizó a las 12.34 horas, tras asegurar la vía y retirar el vehículo.