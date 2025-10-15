Una mujer marroquí acepta 2 años de prisión por estafar 25.000 euros a una compatriota en Oviedo

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de nacionalidad marroquí ha aceptado este miércoles una condena de 2 años de prisión y el pago de una multa por estafar 25.000 euros a una compatriota, aprovechándose de su situación vulnerable y a la que hizo creer que el dinero eran pagos a distintos organismos para que no le quitaran la custodia de sus cuatro hijos menores de edad. La vista oral estaba señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

La acusada (Marruecos, 1992), vecina de Oviedo, entabló amistad en 2022 con la denunciante, de su misma nacionalidad, a quien ayudó como traductora en los trámites de divorcio de su marido, dado que no hablaba castellano. Desde el mes de septiembre de 2022, la acusada, aprovechándose de su vulnerabilidad, de escasos recursos económicos y con cuatro menores a su cargo, la convenció para que realizara ingresos periódicos en una cuenta, que ella le dijo que era de titularidad estatal y que servía para evitar que perdiera la custodia de sus hijos. La cuenta en realidad pertenecía a la hija menor de edad de la acusada.

En total, ingresó 25.000 euros. La fecha del último ingreso fue septiembre de 2023. Para afrontar los pagos, y ante el temor de perder la custodia de sus hijos, la víctima que trabaja de forma eventual como limpiadora, tuvo que recurrir a familiares y amigos, que le prestaron el dinero, todo lo cual ha generado en la víctima una grave situación económica dados sus escasos recursos.

La acusada ingresó 15.000 euros antes de la celebración del juicio para cubrir parte de la responsabilidad civil generada. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito continuado de estafa del artículo 250.1.4º del Código Penal, en relación con el 74, con la atenuante de reparación del daño.

Tras reconocer los hechos, la acusada aceptó una condena de 2 años prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 7 meses con una cuota diaria de 5 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, la acusada indemnizará a la denunciante con 25.000 euros, más los intereses legales correspondientes.