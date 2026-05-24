Una mujer pierde la vida en un accidente de tráfico en la AS-219, en Tineo

Archivo - Helicóptero en La Morgal. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente de tráfico y salirse de la vía el vehículo en el que circulaba, por causas que aún se desconocen, en la carretera AS-219, entre los kilómetros 36 y 37, a la altura de Bárcena del Monasterio, en el concejo de Tineo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.59 horas. En la llamada de alerta se explicó que unos vecinos habían localizado la furgoneta de una mujer a la que habían salido a buscar hacía unas horas. El vehículo era visible desde la carretera y se encontraba en la orilla del río, aunque fuera del agua.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), se movilizó de inmediato a los efectivos de Bomberos con base en el parque de Tineo, así como al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

A las 16.24 horas, los bomberos llegaron al lugar del siniestro y lograron acceder al interior de la furgoneta, donde confirmaron que la mujer se encontraba fallecida.

Los efectivos permanecen en la zona a la espera de la correspondiente autorización judicial para proceder a la recuperación del cuerpo sin vida. La sala del 112 del SEPA dio el aviso del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que para este operativo activó al médico de Navelgas.