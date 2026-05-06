El muralista Sfhir transforma la rotonda de Lugones: un Sistema Solar gigante con astronautas y E.T.

En la imagen junto al primer edil, Ángel García, José Antonio Martínez y Ana Díaz, técnicos municipales; Verónica Durán, Paisajista; Sfhir, muralista y Antonella Zabala, de la empresa adjudicataria de la obra de la rotonda. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El artista Sfhir ha comenzado las labores de pintura de un nuevo mural en los muros y pilares de la rotonda que regula el tráfico en el cruce de las carreteras AS-17 y AS-381, entre las localidades de Lugones y La Fresneda, en el municipio de Siero.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado el inicio de esta actuación, que transformará la infraestructura en una representación del sistema solar. La obra artística, que cuenta con una superficie aproximada de 1.200 metros cuadrados, integrará figuras del sol, los planetas, un astronauta, una nave espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) y una pequeña figura del personaje 'E.T.'.

El proyecto dispone de un presupuesto total de 39.600 euros, financiados parcialmente por la empresa adjudicataria de las obras de mejora estética de la glorieta y por el programa municipal Muralia.

El encargado de la intervención, Sfhir, ha sido el ganador del certamen internacional Street Art Cities en 2024 y es autor de otros trabajos en el concejo, como el mural del dragón situado en la senda peatonal entre Lugones y La Fresneda.

Con esta nueva pieza, el programa Muralia alcanza su intervención número 21 desde su puesta en marcha en 2019, tras haber logrado varias nominaciones a mejor mural del mundo en ediciones anteriores.

MAPAMUNDI EN LA GLORIETA

Esta actuación artística se enmarca en las obras de reforma estética integral de la glorieta, que cuenta con una superficie de 4.135 metros cuadrados y 73 metros de diámetro.

El proyecto global, con una inversión de 598.775,54 euros, contempla la creación de una loma semiesférica de hormigón poroso que representará un mapamundi visible desde la pasarela superior.

El objetivo de la intervención es invitar a la reflexión sobre el cuidado de la Tierra mediante la instalación del lema "Save your planet, cuida tu planeta" sobre una estructura que simula los océanos y los continentes mediante piezas metálicas retroiluminadas con tecnología LED.