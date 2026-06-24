El Musel acoge la reunión de lanzamiento del proyecto europeo SALINA, sobre cultivo y aprovechamiento de macroalgas

Proyecto europeo SALINA, una iniciativa financiada en el marco de Horizon Europe y de la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, de nuevos sistemas de cultivo y aprovechamiento sostenible de macroalgas. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón acoge este miércoles y jueves la reunión de lanzamiento del proyecto europeo SALINA, una iniciativa financiada en el marco de Horizon Europe y de la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking que trabajará en el desarrollo de nuevos sistemas de cultivo y aprovechamiento sostenible de macroalgas.

El encuentro, que se celebra en el Salón de Actos del Puerto de Gijón, cuenta con la participación de cerca de 40 representantes de las entidades socias, además del responsable del seguimiento del proyecto por parte del organismo financiador europeo, según una nota de prensa de la entidad portuaria.

Durante estas dos jornadas, los socios compartirán las principales líneas de trabajo, revisarán la planificación inicial y sentarán las bases de coordinación para los próximos meses.

SALINA está coordinado por Asincar y reúne a 22 entidades de distintos países europeos, entre ellas centros tecnológicos, universidades, empresas, productores y organizaciones vinculadas a la acuicultura y a la transferencia de resultados al mercado.

La Autoridad Portuaria de Gijón participa como socio del proyecto, reforzando su implicación en iniciativas europeas relacionadas con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de nuevas soluciones aplicadas al entorno marítimo y costero.

El proyecto tendrá una duración de 48 meses y trabajará tanto en sistemas de cultivo de macroalgas en tierra y en mar como en procesos que permitan aprovechar mejor la biomasa obtenida.

El objetivo es avanzar hacia usos de mayor valor añadido, reduciendo residuos y generando nuevas aplicaciones en sectores como la alimentación, la cosmética y la construcción.

La Autoridad Portuaria de Gijón ha resaltado que formar parte de SALINA supone una oportunidad para seguir vinculando la actividad portuaria con la innovación, la sostenibilidad y la generación de nuevas cadenas de valor ligadas al mar.

Han resaltado, en este sentido, que la participación de la Autoridad Portuaria de Gijón en SALINA se enmarca en abrir el puerto a proyectos europeos que ayuden a transformar el conocimiento en soluciones aplicadas, con impacto real en el ámbito marítimo, costero e industrial.